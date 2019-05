Jessica Jones primeștre trailerul care încheie colaborarea dintre Netflix și Marvel

Ultimul sezon din Jessica Jones va marca finalul colaborării dintre Netflix și Marvel și tocmai a primit un teaser trailer.

Fanii serialelor Marvel de pe Netflix au primit o serie stufoasă de vești proaste în ultimul an. Din momentul în care Disney a intrat pe ultima sută de metri cu propriul serviciu de streaming, Netflix a anunțat întreruperea tuturor serialelor cu super eroi din portofoliu. Pe rând, am văzut cum au fost anulate The Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, The Defenders, The Punisher și, după acest sezon, Jessica Jones.

Asta nu înseamnă însă că cel de-al treilea sezon și ultimul din Jessica Jones nu vor fi la fel de bune ca în trecut. Mai mult decât atât, s-ar putea chiar să atragă mai mulți fani decât până acum. Este normal să fii curios în ceea ce privește finalul unui super erou, mai ales că se știa de mult că show de pe Netflix se va încheia în 2019.

Din ce putem desprinde din teaserul de 34 de secunde, Jessica Jones se va confrunta cu un nou personaj negativ în sezonul trei, la fel ca în cele două anterioare. Momentan, este dificil să deslușim despre ce antagosnist este vorba din universul benzilor desenate Marvel, dar are o voce terifiantă care se aude pe fundalul clipului și amenință că o va omorî pe Jessica Jones.

Jessica Jones este în continuare interpretată de Krysten Ritter și, din descrierea oficială, va interacționa cu un psihopat foarte inteligent. În acel moment, împreună cu partenera ei Trish (Rachael Taylor), după ce își repară relația dintre ele, trebuie să facă echipă pentru a învinge personajul negativ.

Cel de-al treilea și ultimul sezon din Jessica Jones va ajunge pe ecranele abonaților la Netflix începând cu data de 14 iunie. La fel ca în trecut, toate episoadele vor fi disponibile din aceeași zi și ține de tine ritmul în care le vei parcurge.