James Dean joacă într-un nou film, la peste 60 de ani de la moartea sa

James Dean a murit într-un accident de mașină în 1955, însă asta nu-l oprește să interpreteze un rol într-un nou film din zilele noastre.

Finding Jack este un film a cărui acțiune se desfășoară în timpul războiului din Vietnam, însă producătorii săi par să nu fi găsit un actor care să-i mulțumească suficient pentru interpretarea unui anumit rol. Este vorba despre personajul Rogan, un rol secundar din film. Pentru acesta, producătorii s-au gândit că nimeni nu s-ar potrivi mai bine decât James Dean pentru acesta. Astfel, cu ajutorul tehnologiei CGI, celebrul actor va reveni din nou pe marile ecrane în noul film.

Compania care produce filmul se numește Magic City Films și a obținut drepturile să folosească imaginea actorului de la familia acestuia. Scopul principal este să creeze o versiune realistă a actorului. În acest sens, corpul său va fi recreat total cu ajutorul tehnologiei CGI.

Totuși, vocea lui James Dean nu va fi folosită, iar replicile personajului pe care îl va interpreta vor fi rostite de un alt actor.

Ultimul film în care actorul a apărut a fost Giant, în 1956, lansat post-mortem, la un an după tragicul accident.

James Dean va juca un nou rol, la 64 de ani de la moarte

Readucerea pe ecrane a unor actori decedați nu este o idee nouă. În 2015, Paul Walker a apărut în Furios 7, chiar dacă murise cu doi ani înainte. De asemenea, folosind cadre extra cu Carrie Fishe, filmate pentru Episode VII: The Force Awakens, pentru a o include pe Leia în ultimul film, The Rise of Skywalker. Actrița a murit în 2016.

Diferența e că aceste două personaje erau relevante pentru acțiunea filmelor produse după moartea actorilor, astfel că avea sens ca producătorii lor să folosească imaginea celor decedați. Nu este și cazul lui James Dean. Cel mai probabil, producătorii Finding Jack au recurs la această metodă doar pentru a arăta că pot s-o facă. De asemenea, ar putea fi și un truc de marketing, pentru a atrage atenția asupra filmului.