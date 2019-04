iTunes nu citește conținutul iPhone-ului: care este soluția, fără să-l resetezi

M-am confruntat de curând cu un mesaj de eroare ciudat când am conectat un iPhone la laptop. ”iTunes Cannot Read the Contents of the iPhone” îmi atrăgea atenția că ar trebui să-mi restaurez telefonul la parametrii din fabrică pentru a interacționa cu el. Am căutat o alternativă.

Numărul erorilor cu care te poți confrunta ca utilizator de iPhone este foarte mare. Din fericire, soluția pentru multe dintre ele este destul de simplă. De curând însă, m-am confruntat cu o problemă care mi-a dat multe bătăi de cap și, pentru un moment, am fost convins că soluția evidentă este cea corectă.

Am conectat un iPhone la un sistem cu iTunes pentru a-i face backup. În locul ferestrei de backup pe care am văzut-o în prealabil de câteva sute de ori, am văzut un mesaj a cărui traducere este iTunes nu poate citi conținutul iPhone-ului. Imediat după, eram invitat să restaurez telefonul la setările din fabrică pentru a-l folosi în continuare. Partea surprinzătoare este că terminalul efectiv funcționa perfect. Nu dădea nicio eroare și nu prezenta vreo altă problemă.

După lungi cercetări pe marginea subiectului, am aflat că ”iTunes Cannot Read the Contents of the iPhone” este provocat de o eroare în baza de date din colecția ta de muzică de pe mobil. Nici măcar nu contează dacă ai sau nu o melodie pe telefon, tot te poți confrunta cu ea.

Soluția este să ștergi acel fișier corupt cu un program terț. În cazul meu, am folosit iFunbox. Pentru a-l descărca, folosește acest link. Instalarea efectivă va dura câteva secunde. După ce l-ai pornit pentru prima oară, conectează-ți telefonul la PC sau Mac și te vei confrunta cu o structură arborescentă precum cea de mai jos, din partea stângă. Fă click pe Raw File System, intră la iTunes Control în partea stângă și accesează Music. În folderul iTunes vei găsi un fișier intitulat iTunesc CDB. Fă click dreapta pe el și optează să-l ștergi. Confirmă gestul.

Ai în vedere că ștergerea acelui fișier va duce la resetarea librărire tale muzicale, dar măcar nu vei mai pierde și altceva de pe telefon și vei putea să-ți faci o copie de siguranță.