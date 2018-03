Cum schimbi locația de backup din iTunes pe Mac

Locația de backup din iTunes pare bătută în cuie, dar există o soluție relativ ușoară la care poți apela pentru a o modifica, dacă vrei să-ți pui backup-urile pe un hard disk extern sau pe altă partiție.

Din motive necunoscute, iTunes îți face backup la iPhone sau la iPad într-un director predefinit. Aceasta este \Users\ (numele utilizatorului) \AppData \Roaming \Apple Computer \MobileSync \Backup\ pe un PC cu Windows, indiferent de versiune. Pe Mac, este vorba de ~/Library /Application Support /MobileSync /Backup/. Dacă ștergi folderul backup sau încerci să-l muți, de fiecare dată când vei iniția un nou backup, va fi creat automat, din nou, în același loc.

Posesorii de PC-uri cu Windows pot schimba locația de backup folosind acest tutorial. Dacă ai un Mac, mecanismul este un pic diferit, dar principiul din spate este același. Pe orice sistem de operare poți crea niște scurtături logice, niște redirecționări la nivelul sistemului de operare. Acestea păcălesc un program să creadă că salvează fișiere în locația sa obișnuită, dar, în realitate, le copiază în directorul ales de tine.

Pe Mac pentru a efectua respectiva scurtătură logică trebuie să urmezi câțiva pași. Deschide o fereastră de Finder, apasă pe Go în meniul de sus și optează pentru Go to folder. În noua fereastră, tastează ~/Library/Application Support/MobileSync/ și confirmă cu Enter. Redenumește directorul Backup în BackupOld și confirmă noul nume cu Enter. Poți să lași fereastra deschisă pentru a verifica peste câteva minute dacă redirecționarea a fost efectuată cu succes.

Pe hard disk-ul extern sau pe altă partiție pe care vrei să-ți pui copiile de siguranță ale iDevice-urilor, creează la rădăcină un director intitulat Backup.

Deschide o fereastră de Terminal din Finder – Applications – Utilities. Tastează în terminal următoarea comandă fără ghilimele ”ln -s /Volumes/HDDExtern/Backup ~/Library/Application\ Support/MobileSync/”, unde HDDExtern trebuie înlocuit cu numele hard disk-ului tău extern. Confirmă comanda cu Enter. Dacă ai procedat corect, la fel ca în captura de mai jos, lângă BackupOld ar trebui să ai un director Backup cu o săgeată într-un colț. Când vei face dublu click pe respectivul director adițional, ar trebui să vezi în partea de sus că ai ajuns pe hard disk-ul extern.