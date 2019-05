Dacă nu vrei telefonul din iPhone, atunci acest gadget Apple e fix pentru tine

Au trecut doi ani de la ultima actualizare a dispozitivului, dar Apple vine acum pe piață cu o nouă versiune de iPod Touch.

Apple dă un refresh dispozitivului și introduce un model îmbunătățit de iPod Touch. Ce face noua versiune mai bună este, în primul rând, procesorul cu care vine dispozitivul. Deși este destul de vechi, procesorul urmează să fie un A10 Fusion. Ca referință, este același procesor pe care îl poți găsi pe modelul de iPhone 7. Acesta este un upgrade destul de bun pentru device-ul Apple. De exemplu, a șasea generație de iPod Touch venea la pachet cu un A8 Fusion.

Aparent, refolosirea unui cip relativ vechi pentru un dispozitiv nou ar fi pentru Apple o modalitate prin care să reducă din costuri. Pe lângă asta, compania nu vrea nici să facă un dispozitiv cu specificații exagerat de bune. Asta pentru a nu intra în competiție cu vânzările de iPhone-uri.

Ce specificații va avea noul iPod Touch

Dispozitivul va veni cu trei opțiuni în ceea ce privește spațiul de stocare. Pentru versiunea de 32GB va trebui să plătești cam 200 de dolari. De asemenea, cele de 128GB și 256GB vor costa 300 și respectiv 400 de dolari.

Dispozitivul vine cu o baterie care durează 40 de ore dacă asculți muzică și opt ore dacă alegi să te uiți la video. Camera de pe spate va avea 8MP, iar cea frontală 12MP. Cât despre dimensiunea ecranului, aceasta va avea patru inchi și o rezoluție dde 1136 x 640 pixeli.

Pentru cine nu are un iPhone, dispozitivul ar putea fi o soluție mai ieftină. Poți avea astfel acces la mai multe funcții pe care Apple le are disponibile pentru telefoanele sale. Numai că, ei bine, iPod-ul nu are și funcția de telefon. Totuși, vei putea beneficia de FaceTime sau de experiența realității augmentate pe noul iPod Touch.