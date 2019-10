Cum ar putea arăta noul iPhone 12. Un nou prototip a apărut la scurt timp după lansarea iPhone 11

Apple abia a lansat iPhone 11 și deja pare să lucreze la noul flagship, iPhone 12, care, cel mai probabil, va apărea anul viitor.

Numele lui Ben Geskin este atașat de o serie de dezvăluiri despre telefoanele produse de Apple de-a lungul timpului. Acum, acesta spune că americanii ar putea produce un telefon cu un display de 6.7 inchi și fără notch. Probabilitatea ca modelul să fie chiar mult așteptatul iPhone 12 este destul de mare, deși iPhone 11 abia a fost lansat.

Geskin a creat și o randare a conceptului, pentru a-ți face o idee despre cum va arăta viitorul iPhone.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 26, 2019