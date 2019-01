Inteligența artificială te-ar putea lăsa fără loc de muncă în următorii 15 ani

Inteligența artificială, indiferent dacă este o aplicație a machine learning sau o altă tehnologie, va schimba dramatic lumea și va avea un impact seminificativ asupra economiei.

Kai-Fu Lee, un investitor de tip venture, dar care a lucrat la proiecte de inteligență artificială (IA) pentru Google și Microsoft, a declarat că inteligența artificială va face ca 40% din muncitorii din prezent își vor pierde slujbele în următorii 15 ani.

„Cred că inteligența artificială va schimba lumea mai mult ca orice altceva din istoria omenirii. Mai mult decât a schimbat electricitatea societatea”, a spus Lee.

Noi tehnologii înseamnă tot timpul că anumite sarcini sau anumite joburi vor dispărea. Totuși, muncitorii, de-a lungul istoriei, au găsit oportunități de a alege cariere noi în industrii noi ce au fost create de tehnologie.

În cartea „AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order” Lee este de părere că impactul inteligenței artificiale va fi diferit. Lee explică faptul că inteligența artificială va duce la crearea unor industrii noi ce vor fi construite de la zero. Nu numai că IA-ul va fi mai ieftin decât angajații umani, dar multe joburi noi ce vor fi create vor fi automatizate.

Acel val de disponibilizări și de automatizare a sarcinilor va avea loc mult mai repede decât alte asemenea valuri care au avut loc de-a lungul istoriei, precum invenția motorului cu abur.

Un motiv pentru care acest lucru s-ar întâmpla este faptul că algoritmii de IA pot fi distribuți de dezvoltatori și de afaceri fără a fi nevoiți să construiască o infrastructură. Nu trebuie să construiască drumuri, căi ferate etc.

Ceea ce rămâne de determinat, potrivit lui Lee, este cine va face cel mai bunt IA generator de bani? Dacă acesta va veni din SUA unde se află unele dintre cele mai importante companii care dezvoltă programe de IA sau din China, locul unde aplicațiile precum WeChat au informații prețioase despre toate aspectele vieții unei persoane.