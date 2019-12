Insta360 One X e camera pe care s-o ai cu tine când începe acțiunea

Știi cum se spune că există o unealtă pentru orice sarcină? Ei bine, e valabilă și când vine vorba să imortalizezi momente video. Și în acest caz am încercat recent o cameră de acțiune denumită Insta360 One X.

Insta360 One X este, în esență, o cameră dedicată pasionaților de sporturi extreme, de călătorii, dar și celor care vor să păstreze amintirile de vacanțe într-un format diferit, din unghiuri noi. De exemplu, dat fiind că acest gadget poate să tragă video la 360 de grade, un selfie stick montat camerei devine invizibil. Compania are un astfel de accesoriu ușor de montat și folosit. Și, desigur, vezi totul așa cum fizic ți-ar fi imposibil s-o faci.

Camera aceasta se poate conecta la iPhone și Android, prin aplicația dedicată, are o baterie de 1.050 mAh, e cam jumătate dintr-un pachet de cărți și înregistrează conținutul pe carduri microSD de până la 256 GB. Cântărește doar 115 grame și are o autonomie de 60 minute.

Ca rezoluție pentru video, ei bine, aici apare prima mare surpriză. Insta360 One X poate realiza videouri de 5,7K și pozele pe care le-ai putea obține sunt de 18 megapixeli. Totodată, are și opțiunea slow-mo cinematic la 100 cadre pe secundă (rezoluție 3K). Pentru 4K poți filma chiar și la 50 fps. Pentru cei care sunt interesați de procesarea videourilor și mai mult, camera suportă standard LOG pentru și mai mult control în post-producție. Altfel, imaginile pot fi salvate în JPG sau raw (DNG).

Aplicația pentru Insta360 One X care îți face viața mai ușoară

Producătorul susține că Insta360 One X te ajută să pășești în viitor: videourile sunt la 360 de grade, cu o rezoluție suficient de mare cât să nu-ți faci griji pentru următorii ani, dar și cu aplicația Insta360 Studio care te ajută să editezi ușor tot ce-ai filmat. Aplicația funcționează pe Window și mac OS.

Abordarea pe care o aduce Insta360 One X în experiența de utilizare a celor care o vor folosi e că îți permite să te gândești mai mult la moment, nu la ce filmezi. Apoi, e simplu să alegi ce rămâne și ce nu. Aici intervine și aplicația Insta360 Studio, în care poți dezactiva, de exemplu, stabilizarea, dacă ți se pare că videoul arată mai bine fără.

În cea mai nouă versiune a aplicației ai, de exemplu, keyframes. Asta înseamnă că tu poți seta punctele importante, iar trecerea între ele o face programul automat, într-un stil cinematic veritabil. Totodată, că tot ziceam de cameră că poate filma la 5,7K, Studio îți permite să procesezi videoul la acea rezoluție. Și, da, videoul final rămâne la cea mai ridicată calitate. O opțiune la care poți apela când vrei să vezi de ce ți-ar fi utilă o astfel de cameră e cea care păstrează perspectiva. De exemplu, poți utiliza efectul Tiny Planet sau cel de bol de cristal. Setezi un keyframe, alegi perspectiva și gata.

Ce ar trebui să mai știi despre această cameră

Dat fiind că-i o cameră de acțiune, One X are obiectivele în partea de sus – 200 de grade unghi de cuprindere pentru fiecare – și pe față ai un ecran pentru câteva informații și două butoane. Portul de încărcare e microUSB, iar prin aplicația de pe telefon poți exporta rapid, via Wi-Fi, conținut de pe cameră pe dispozitiv ca să-l distribui mai departe. Totodată, poți vedea pe telefon ce filmezi cu un live view dedicat.

Poți privi Insta360 One X și ca o cameră care democratizează conținutul de tipul acesta: acțiune și video la 360 de grade. Dat fiind că acum ai suport pentru cel din urmă și pe Facebook, iar de YouTube nu mai zic, ai avea unde să te lauzi cu experiențele tale.

Mai trebuie să știi că One X beneficiază de câteva opțiuni care pot crește considerabil calitatea unui video. Ai, de exemplu, Color Plus pentru culori ceva mai vii, Story Editor pentru o editare rapidă și facilă, dar și True Audio pentru un sunet mai bun. Story Editor cred că va fi cel mai folosit de către utilizatori, deoarece îți permite să sortezi rapid ce intră în videoul final, ce titlu apare, dar și ce muzică ai pe fundal.

Insta360 One X mai are o opțiune numită Bullet Time. Odată atașată selfie stick-ului, produsul final îți lasă senzația că deasupra ta zboară o dronă care te filmează. Iar un astfel de clip e ușor de integrat, cum ziceam mai sus, într-un video general prin aplicația Studio și poți oferi diverse perspective asupra unui loc, unei călătorii importante sau unui sport la care ții mult.

Dincolo de experiențele clasice în care ai putea folosi o cameră ca Insta360 One X, gândește-te că la ce dimensiuni are o poți monta și amplasa în diverse locuri pentru diverse unghiuri de filmare. O poți lipi pe oglinda mașinii, pe placa de schi, pe bicicletă sau chiar s-o porți pe cap și să arăți lucrurile cu un video de tip POV (point of view). Sunt disponibile și accesorii care-ți permit să o iei cu tine în apă până la 30 de metri adâncime.

Cel mai important lucru despre Insta360 One X pe care ar trebui să-l știi e că nu e limitată doar la anumite sarcini, depinde de decizia și direcția ta creativă. E pentru călătorii, e pentru sporturi extreme sau sport, poate fi pentru design interior (să prezinți un concept, să ajuți pe cineva să își prezinte casa), la fel de bine cum poate fi pentru ghizi care vor să își facă un portofoliu. În orice caz, sunt numeroase scenarii în care poate fi folosită.