Influencerii care s-au lăudat pe social media cu pietriș pentru că au crezut că sunt roci lunare

Mai mulți influenceri au crezut că au intrat în posesia unor bucăți de rocă de pe Lună și nu și-au dat seama că au fost păcăliți.

Rețelele sociale sunt pline de postări ale influencerilor care promovează tot felul de lucruri, pe care le folosesc ei înșiși sau nu, uneori pentru bani, alteori gratis. E destul de comun și să posteze cam tot ce fac într-o zi obișnuită, dar asta s-a întors împotriva lor recent, într-o oarecare măsură.

Un youtuber a trimis 40 de cutii către influenceri britanici pentru a marca aniversarea de 50 de ani de la aterizarea pe Lună. Acesta a așezat pietre obișnuite de pe Pământ în recipiente de plastic și le-a trimis acestora. Alături, acesta a trimis și un certifica de autenticitate și un bilețel care îi aunța pe aceștia că provenea de la National Space Centre. Astfel, youtuberul a încercat să îi păcălească pe influenceri că au primit de fapt bucăți de roci lunare.

Motivul pentru care a recurs la asta este unul destul de amuzant. „Am început să mă gândesc dacă există ceva ce aș putea trimite unui influencer despre care chiar nu ar posta vreodată”, a explicat. „O piatră lunară părea ceva ieșit din comun, dar totuși semi-credibil, așa că am crezut că ar fi amuzant să văd dacă acești influenceri chiar ar posta despre asta”, a adăugat youtuberul.

Partea cea mai amuzantă e că mulți dintre influenceri chiar au crezut că au primit bucăți din satelitul natural a al Pământului. Câteva dintre rezultate pot fi urmărite aici:

NEW VIDEO! I tricked a bunch of influencers into promoting gravel by telling them it was pieces of the moon! ? full video – https://t.co/iJQodsyFXu pic.twitter.com/6Lnph6sgAy

— Josh Pieters (@joshua_pieters) August 3, 2019