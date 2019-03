Moto G7 Power este un telefon pe care-l vrei dacă dorința ta este aceea de a avea o autonomie mare într-un pachet mic, iar G7 Plus e bun dacă vrei o experință Android fidelă pe un telefon care să nu te coste o mână și un picior.

Motorola a anunțat noua gamă de telefoane Moto G7 la începutul lunii februarie. Am fost la Sao Paolo și ți-am povestit de acolo ce oferă cele patru telefoane din gamă.

Între timp m-am jucat mai mult cu Moto G7 Power și G7 Plus și am descoperit în Power un telefon cu o autonomie de trei zile.

Moto G7 Power. Autonomie cât cuprinde

Moto G7 Power este gândit pentru oamenii care vor o autonomie îndelungată mai mult decât orice. Telefonul are o baterie de 5.000 mAh care în utilizarea normală s-a dovedit să ofere o autonomie de două sau chiar trei zile, în funcție de intensitatea utilizării.

Nu l-am ținut bibelou și am folosit telefonul cum o fac în mod normal. Asta înseamnă cam două ore de utilizare continuă în fiecare zi. Am făcut browsing, am navigat pe rețele sociale, m-am uitat la clipuri pe YouTube și m-am jucat puțin și în momentele de plictiseală.

Dacă vrei autonomie absolută atunci poți să-ți iei telefonul Energizer cu bateria de 18.000 mAh și nu ai probleme, dar dacă vrei ca telefonul să fie portabil și ușor de utilizat atunci probabil trebuie să cauți un telefon cu dimensiuni mai reduse.

Asta nu înseamnă că e și un telefon lent. Sigur, nu avem cele mai puternice componente și telefonul se mai „agață” din când în când, dar nu ar trebui să fie o problemă în utilizarea zilnică.

Astfel, avem un ecran de 6,2 inci HD+, 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare (se poate extinde cu până la 512 GB), o cameră de 12 MP pe spate și una frontală de 8 MP. Procesorul este Snapdragon 632 cu opt nuclee.

Telefonul are designul consacrat de iPhone X cu o crestătură pronunțată a ecranului. Pe spatele de policarbonat găsești și un senzor de amprentă. Și telefonul are și o mufă de căști.

Vestea bună este că rulează Android Pie și cu asta ai și toate beneficiile care vin cu cel mai nou sistem de operare al Google. Despre Android Pie și de ce l-ai vrea am scris într-un alt articol pe care-l poți citi aici.

Prețul este de 1.000 de lei și-l recomand dacă ai nevoie de un telefon cu o autonomie sănătoasă.

Moto G7 Plus. Senzații premium la un preț mic

Spun asta pentru că pentru 1.400 de lei ai parte de un telefon cu spatele din sticlă, cameră cu stabilizare optică, Android Pie și încărcare rapidă la 27 wați.

Spre deosebire de Moto G7 Power, vârful de gamă Moto G7 Plus vine cu un design ceva mai rafinat, o cameră foto mai bună și un procesor ceva mai performant.

Moto G7 Plus are un display tot de 6,2 inci, însă trece la o rezoluție Full HD+ și la un procesor Snapdragon 636. În rest, ai tot 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare. Asta înseamnă o performanță puțin mai mare decât G7 Power și poți juca și jocuri cu cerințe mai mari precum NBA Live.

Cade în urma competitorilor care vin cu procesoare ca Kirin 710 sau Snapdragon 660, dar Snapdragon 636 este îndeajuns de puternic pentru sarcinile obișinuite de browsing, Facebook și așa mai departe.

Ecranul aici are acea crestătură în formă de picătură în dreptul camerei de selfie, iar pe spate avem un sistem cu doi senzori, unul de 16 MP și unul de 5 MP pentru detectarea profunzimii de câmp.

Modelul primește și stabilizare optică ceea ce este o veste foarte bună deoarece vei putea face fotografii mai bune când nu ai lumină bună.

Fotografiile surprinse de Moto G7 Plus sunt decente, însă telefonul tinde să sub expună atunci când condițiile de iluminare nu sunt foarte bune.

Am fotografiat Sao Paolo cu Moto G7 Plus și am descris experiența aici.

Din păcate, la G7 Plus bateria scade la 3.000 mAh, însă vine cu TurboCharging la 27 de wați. Samsung Galaxy S10, telefon de peste 4.000 de lei, se încarcă doar la 15 wați. Moto G7 Plus se vinde cu 1400 de lei.

Bateria lui G7 Plus nu este îndeajuns de mare pentru ca telefonul să meargă trei zile fără încărcare, dar o zi sigur obții, chiar două dacă nu il folosești intens. Totuși, ar trebui să te bucuri deoarece se încarcă cam 80% în 30 de minute.

Ambele telefoane au Android Pie, dar Motorola adaugă și-a îmbunătățit oferta de Moto Actions. Ai lucruri precum Attentive Display în care ecranul rămâne aprins atâta timp cât de uiți la el sau Lift to unlock în care-ți deblochează telefonul atunci când îl ridici de pe masă și așa mai departe.

Așadar, avem două telefone bune ce nu rup bugetul și care rulează cea mai nouă versiune de Android (o vedere rară în peisajul Android actual).

Moto G7 Power nu este cel mai performant la acest preț și ai variante de la chinezi, fie Xiaomi Redmi Note 7 sau Huawei P smart, însă trebuie să faci un compromis la nivelul sistemului de operare.

Așadar, dacă vrei să-ți iei un telefon cu autonomie mare mergi pe G7 Power. Dacă vrei un telefon cu un design mai rafinat și o cameră decentă care să nu coste prea mult atunci mergi pe G7 Plus.