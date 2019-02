Motorola a lansat la Sao Paolo noua gamă de telefoane Moto G7 și a prezentat patru modele. Am folosit un Moto G7 Plus ca să fotografiez orașul brazilian Sao Paolo, o junglă urbană care pare că nu s-a desprins complet de junglă. Cât despre telefon, s-a descurcat binișor.

Motorola Moto G7 Plus este cel mai performant telefon din serie. Are cel mai bun procesor dintre cele patru telefoane, un Snapdragon 636, 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare, un ecran de 6,2 inci Full HD+ cu o crestătură în formă de picătură.

Dacă Motorola Moto G7 are un senzor de 12 MP (f/1.8) plus unul de 5 MP pentru profunzimea de câmp. Motorola Moto G7 Plus înlocuiește senzorul de 12 MP cu unul de 16 MP (f/1.7) și-l păstrează pe cel de 5 MP. Pentru selfie-uri, toate modele au o cameră de 8 MP, mai puțin G7 Plus care are una de 12 MP.

De asemenea, Moto G7 Plus primește și stabilizare optică, ceea ce celelalte modele nu au. De fapt, în acestă categorie de preț (1.400 de lei) găsești doar alte câteva modele cu stabilizare optică (Zenfone 5 etc). Asta te ajută să faci clipuri video mai line, dar și fotografii mai bune în situații cu iluminare precară.

Pe partea de software, telefonul are opțiunea de detectare automată a zâmbetelor, o opțiune de recompunere a unui cadru cu ajutorul inteligenței artificiale (nu știu exact cum ar trebui să funcționeze încă).

Fotografii trase prin Sao Paolo cu Motorola Moto G7 Plus

Acum că știi specificațiile, probabil te întrebi: cum se descurcă în practică telefonul? Destul de bine.

Am pus telefonul la treabă și încercat să surprind Sao Paolo în câteva imagini. Telefonul G7 Plus s-a descurcat bine în zilele cu soare și cu iluminare bună (foarte multe telefoane reușesc asta) și oferă fotografii clare, culori contrastante și imagini bine expuse).

Situația nu stă la fel de bine pe timp de noapte sau când sunt nori. În aceste cazuri, Moto G7 tinde să subexpună și astfel ies poze prea întunecate și fără prea multe detalii în zonele cu umbre. Mai jos poți vedea fotografiile originale, dar și pe cele editate în Lightroom.

În situații mai complexe, telefonul nu știe ce parte să expună corect (fie pe cer, adică pe zonele luminoase, fie pe pământ, pe zonele întunecate). Totuși, o procesare rapidă în Lightroom rezolvă unele dintre aceste probleme.

Noaptea, chiar dacă telefonul are stabilizare optică, Moto G7 Plus încă se chinuie să realizeze fotografii clare. Dacă vrei poze bune, trebuie să ai mâna fermă și subiectul să stea cât se poate de nemișcat.

Dacă ești mare fan al selfie-urilor, află că Moto G7 Plus nu se descurcă extraordinar și găsește greu o expunere corectă.

Per total, camera de pe Motorola Moto G7 Plus s-a descurcat după cum mă așteptam, fără să mă impresioneze.