Imaginea unei meduze gigant, virală: de ce este atât de specială

O imagine cu o meduză gigant a făcut înconjurul internetului în ultimele zile. Ea înoată alături de prezentatoarea BBC Lizzie Daly, iar fotografia a fost imortalizată de Dan Abbott.

Fotografia de mai sus cu meduza a fost imortalizată în apropierea localității Falmouth din Regatul Unit, pe coasta de lângă Cornwall. Momentul este unul spectaculos din mai multe motive și chiar dacă acest tip de meduze nu sunt incredibil de rare, este puțin probabil să reușești imortalizarea unui asemenea cadru.

Videograful specializat pe viața marină, Dan Abbott, s-a aflat în spatele camerei, iar Lizzie Daly înoată alături de meduza cu care pare să se fi împrietenit. Daly este biolog specializat în viața sălbatică, scufundător și prezentator la BBC Earth. Meduza gigant este de tip butoi – Barrel Jellyfish, cea mai mare specie existentă în apele Regatului Unit.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! ? What a way to finish off this marine wildlife adventure! ? pic.twitter.com/NNwDelfWyV

— Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 14, 2019