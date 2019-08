Huawei are acum propriul OS, dar cât de independentă e cu adevărat?

Huawei se află într-o situație destul de delicată încă de când președintele Donald Trump a interzis compania în Statele Unite.

De nevoie, chinezii au fost nevoiți să găsească soluții prin care să-și poată continua afacerile fără să mai depindă de companiile americane. Totuși, acest lucru este mult mai greu de făcut decât ar putea părea la o primă vedere.

Recent, compania a anunțat propriul sistem de operare pe care vrea să îl folosească pentru telefoanele sale în locul Android. Eforturile Huawei sunt similare cu cele depuse de Apple de a dezvolta linii de distribuție și producție care nu sunt influențate de factori externi precum piața, furnizorii sau alte evenimente neașteptate.

Totuși, acest lucru este dificil de realizat atât pentru Apple, cât și pentru Huawei: ambele sunt destul de dependente de furnizori externi.

Cât de independente sunt cu adevărat Huawei și Apple

În ceea ce privește sistemul de operare, compania lui Tim Cook are control absolut și nu are nevoie de ajutor din exterior pentru ca iOS să poată rula pe iPhone-uri. De partea cealaltă, deși Huawei a anunțat că va avea curând propriul sistem de operare, va rămâne, cel mai probabil, dependentă de Android de la Google.

Și americanii, și chinezii au nevoie de o serie de tehnologii și echipamente din exterior, ceea ce nu le permite să fie atât de independente precum și-ar dori.

La nivel de procesoare, nici Apple, nici Huawei nu sunt independente. Ambele se ocupă de procesul de creare și totuși, niciuna nu se ocupă și de producție. Se bazează pe Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pentru asamblare și pe SoftBank Group Corp. pentru licențe.

Pentru display-uri, atât telefoanele Apple, cât și cele Huawei au nevoie de tehnologie din exterior. În timp ce prima se bazează pe companii precum Samsung, Japan Display Inc. sau LG Display Co. pentru anumite piese , Huawei se bazează pe BOE Technology Group Co.

De asemenea, ambele au nevoie de ajutor extern în ceea ce privește memoria și spațiul de stocare (niciuna nu produce cipuri de stocare de una singură).