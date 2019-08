Huawei Mate X: telefonul pliabil a suferit schimbări majore, înainte de lansarea oficială

În cazul în care visezi în continuare să pui mâna pe un telefon pliabil, tocmai au apărut noi detalii despre configurația hardware a Huawei Mate X. Acesta va apărea pe piață în aceeași perioadă cu Galaxy Fold de la Samsung.

În teorie, Huawei Mate X nu a fost subiectul niciunui scandal, la fel ca Galaxy Fold. Cu toate acestea, chinezii s-au decis în ultimul moment să amâne lansarea sa pe piață, după ce au organizat o conferință pentru a-i anunța disponibilitatea. Au trecut multe luni de atunci, dar se pare că avem în sfârșit o dată la care îl vei putea cumpăra.

Huawei Mate X ar trebui să ajungă în magazine începând cu luna noiembrie a acestui an. Față de versiunea care a fost anunță inițial, noul model a beneficiat de un upgrade major pe partea de configurație hardware. În plus, cele câteva luni în plus au fost folosite pentru eficientizarea designului și finisarea particularităților de construcție.

La interior, viitorul smartphone pliabil va fi construit în jurul unui Kirin 990, un chipset proprietar care nu a fost încă dezvăluit, dar ar trebui să-și facă simțită prezența și în Mate 30, respectiv Mate 30 Pro. Pe partea de captură, terminalul va înclocui configurația împrumutată de la Mate 20 și, în schimb, va opta pentru camerele mai recente pe care le găsești la seria P30.

În final, ar trebui ca terminalul să includă un upgrade semnificativ de performanță față de iterația dezvăluită inițial de către oficialii Huawei. Din păcate, trebuie să mai așteptăm un pic până la lansare, iar având în vedere că vorbim de telefoane pliabile, nu este deloc exclus să mai avem parte de vreo amânare. În schimb, va fi interesant să vedem dacă Samsung Galaxy Fold va ajunge primul în magazine. Conform ultimelor speculații din piață, coreenii ar trebui să le ia fața chinezilor, dar este greu de apreciat la această oră.