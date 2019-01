Hotline Miami, reinventat într-o aventură de PlayStation 1

Hotline Miami este un joc retro, în care n-ai altceva mai bun de făcut decât să-ți omori inamicii în moduri cât mai diverse și cât mai intense, iar acum, niște fani l-au transformat într-un joc 3D.

Hotline Miami e creat astfel încât să-ți ofere o doză semnificativă de elemente retro, de parcă ești la convergența Miami Vice cu GTA: Vice City. E un shooter top-down, care s-ar putea să nu fie pentru oricine, însă dacă te obișnuiești cu mecanica de joc și înveți cum să treci cât mai eficient prin nivelurile pline de inamici, te vei distra pe cinste.

Jocul este împărțit în mai multe capitole, iar fiecare dintre acestea este împărțit, la rândul său, în mai multe stagii. Unul dintre aceste stagii, chiar primul din joc, a fost transformat de un pasionat într-o variantă tridimensională, parcă numai bună de jucat pe PlayStation 1. În videoclipul postat pe Twitter vei recunoaște câteva scene din primul capitol, doar că de data asta le vezi dintr-o perspectivă clasică de shooter third person.

What would Hotline Miami look like on PS1?@HotlineMiami property of @dennaton & @devolverdigital

Music @Protector101

Here’s a little fan project I threw together. Had a blast recreating HLM chapter 1. Hope you enjoy #screenshotsaturday #gamedev #lowpoly pic.twitter.com/RdYwNDJIw9

— Puppet Combo (@PuppetCombo) January 12, 2019