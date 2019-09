De la creatoarea Handmaid`s Tale, The Rhythm Section e cel mai criminal film

În cazul în care John Wick nu ți-a potolit setea de filme construite în jurul unor asasini cu personalitate puternică, The Rhythm Section s-ar putea să te fascineze.

The Rhythm Section este cel mai nou lung metraj al lui Reed Morano. După ce și-a format mâna în câteva seriale, ea a regizat I Think We`re Alone Now în 2018, cu Peter Dinklage și Elle Fanning. În 2019, este responsabilă de un lung metraj un pic mai deosebit, al cărui nume s-ar putea să nu-ți spună mare lucru, The Rhythm Section (Secțiunea de Ritm).

Inițial, filmul trebui să ajungă pe marile ecrane în februarie 2019, dar a fost amânat din cauza unei rână suferită la mână de actrița din rolul principal, Blake Lively. Aceasta din urmă este o tânără de 32 de ani care a jucat mai ales în filme romantice, precum The Age of Adaline.

Filmul de acțiune – triler este o producție Paramount și va ajunge pe marile ecran în ianuarie 2020. Scenariul se bazează pe un roman de Mark Burnell și este scris de același autor. Intriga constă în asasinarea întregii ei familii prin prăbușirea unui avion în care ar fi trebuit să se afle și ea. Imediat, ea se transformă într-un asasin și se angajează să găsească oamenii responsabili de decesul întregii ei familii.

Stilul vizual pare mai degrabă desprins din filmele cu Jason Bourne, decât din cele cu John Wick, dar accentul se pune în mod evident pe acțiune. În cinematografe, trailerul va fi difuzat înaintea premierei pentru Rambo: Last Blood.

Distribuția filmului este completată de Jude Law, care va funcționa ca un fel de mentor pentru personajul lui Stephanie, interpretat de Lively. În perioada de mentorat, acesta încearcă să o ambiționeze în finalizarea răzbunării, avertizând-o că, în final, ”nu se va fi meritat”. The Rhythm Section se lansează pe 31 ianuarie 2020, iar primul trailer pentru el poate fi văzut mai sus.