GTA 6 se va lansa cu viitoarele console și este inspirat din Narcos

GTA 6 se află în producție la studiourile Rockstar și este inspirat din serialul Narcos. Grand Theft Auto 6 s-ar putea lansa odată cu viitoarele console.

Un utilizator de Reddit pe nume JackOLantern1982 a dezvăluit noi detalii despre viitorul joc Rockstar, Grand Thef Auto 6. Acesta are nume de cod „Project Americas” și utilizatorul de Reddit deține aceste informații despre joc datorită faptului că are „doi prieteni” are au lucrat la Kotaku și Pc Gamer.

El spune că GTA 6 va fi influențat major de serialul Narcos al Netflix. Așa că ne-am putea aștepta la trafic de droguri, acțiuni ilegale, multe arme și multe droguri. Acțiunea ar avea loc în două orașe: unul din America de Sud, iar altul din America de Nord (poate Vice City).

Protagonistul este un anume Ricardo, care la început este doar un pion pus să transporte droguri din Vice City către America de Sud (credeam că procesul e invers sau poate utilizatorul de Reddit nu a înțeles bine), înainte ca el să înceapă să cunoască pe cine trebuie pentru a-și croi drumul spre vârf.

Cum un joc despre traficul de droguri nu putea fi lipsit de pușcărie, se pare că o parte din acțiune va avea loc într-o închisoare.

Acțiunea GTA 6 se va desfășura în anii 70 și 80

Rockstar vrea să creeze un joc autentic, iar toate personajele din orașul sud-american vor vorbi în limba nativă (spaniola) și jucătorul va fi ajutat de subtitrări, iar în orașul american Vice City s-ar vorbi majoritar în engleză.

Acțiunea ilustrată în joc ar avea loc în anii 70 și în anii 80, iar clădirile, mașinile și personajele se vor schimba de-a lungul anilor.

Un alt element al GTA 6 este abilitatea de a construi un imperiu al drogului, ceva similar cu ceea ce se întâmplă în GTA Vice City, dar „mult mai mare”. Jocul s-ar afla în producție încă din 2012, însă abia din 2015 a început lucrul la el în mod serios, apoi acesta a fost pus deoparte, din nou, pentru ca echipa Rockstar să se concentreze pe Red Dead Redemption 2.

Jocul s-ar lansa doar pe viitoarele console de la PlayStation și Xbox deoarece actualele platforme nu ar fi îndeajuns de performante pentru a rula jocul.