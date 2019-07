Google schimbă această funcție din Android, că oricum nu funcționa bine

Când a introdus Android 9 Pie, Google a avut ideea de-a naviga prin sistem doar cu gesturi. Ca pe iPhone. Doar că n-a livrat un sistem la fel de bine optimizat cum a reușit Apple. Din fericire, asta se va schimba cu următoarea versiune de Android.

Android 9 Pie are un sistem de gesturi pentru navigație similar celui de pe iPhone X și iPhone Xs. Problema e că gesturile nu sunt la fel de intuitive și companiile partenere și-au făcut cumva sisteme separate. Odată cu Android Q Google încearcă să schimbe lucrurile, dar în bine.

Prima noutate e opțiunea Back Sensitivity și, așa cum îi zice numele, te lasă să stabilești pe-o scară de la 1 la 4, cât de sensibil să fie gestul pentru înapoi. Cum Android dispune de opțiunea back, mulți utilizatori s-au plâns că activează din greșeală. Iar Google încearcă acum să mai reducă din stresul acesta inutil.

O altă opțiune va fi posibilitatea de-a accesa diverse meniuri din aplicații printr-o glisare din stânga sau dreapta. Inclusiv servicii Google au fost afectate de modul în care sistemul de operare interpretează astfel de gesturi. Până la Android Q, dezvoltatorii aplicațiilor au fost forțați să rezolve cumva această chestiune de interacțiune.

Problema de mai sus e reparată cu ceea ce Google numește „zone de excludere”. E incert cât de eficientă va fi abordarea asta. Dar, deocamdată, strategia e asta: ai anumite zone de pe ecran care funcționează ca buton Back, iar altele pot fi folosite de aplicație, așa cum a dorit dezvoltatorul.

? The drawer behavior is changing. Users will be able to open the drawer by peeking the drawer, and then swiping. Big benefit is that this works with existing apps with „old” DrawerLayout versions. pic.twitter.com/WVyOzQFzHO

— Chris Banes (@chrisbanes) July 2, 2019