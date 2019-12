Google Photos, transformat în aplicație de chat: ce trebuie să știi despre schimbare bruscă

Google regretă în continuare faptul că a fost nevoită să desființeze propria rețea socială, Google+. Din acest motiv, încearcă să introducă elemente de socializare în toate aplicațiile sale, inclusiv Google Photos.

Farmecul Google Photos a fost derivat în totdeauna din simplitatea interfeței și funcțiile evidente. În Google Photos îți vedeai fotografiile de pe mobil, le puteai urca în cloud pentru backup și puteai crea albume pe care să le partajezi cu prietenii sub formă de linkuri. Pentru că nu existau suficiente aplicații de chat, gigantul din Mountain View a decis să introducă o astfel de componentă în progrămelul care, până acum, era perfect.

Este greu de înțeles de ce ți-ai dori să trimiți mesaje prin intermediul Google Photos, dar americanii s-au gândit că, dacă tot trimiți poze prin acea aplicație, ar fi normal să poți reacționa în timp real la ceea ce vezi în fața ochilor, fără să mai sari în WhatsApp, Messenger sau alt progrămel care te încântă.

Nu au existat speculații pe marginea acestei actualizări importante, iar anunțul a fost făcut printr-o postare pe Twitter pe care o poți vedea mai jos. Aceasta funcționează și ca un scurt tutorial video, ca să-ți dai seama cum ajungi de la expedierea câtorva fotografii la mesaje.

Dacă îți petreci majoritatea timpului la laptop, în loc de mobil, este important de reținut că aceste funcții de chat sunt disponibile, indiferent de interfața pe care o ai în fața ochilor. Vei putea să apreciezi sau să comentezi la fotografiile sau clipurile primite și, opțional, le vei putea salva în propria galerie. Funcția de chat va fi disponibilă pe parcursul următoarei săptămâni la toți utilizatorii de Google Photos, pe Android, iOS și web.

Now when you’re sending pictures and videos to your friends or family, you can share them in an ongoing, private conversation in @googlephotos. ? Here’s how sharing within the app just got simpler → https://t.co/aBDfhzSyyt pic.twitter.com/QJ2j0crME9

— Google (@Google) December 3, 2019