Google îți poate citi pozele și zice că face asta ca să te ajute

Google s-a remarcat prin motorul de căutare și, mai nou, prin folosirea inteligenței artificiale în fotografie. Cel mai nou exemplu e o funcție pregătită pentru Photos prin care va putea citi pozele tale. Și, da, are o explicație pentru asta.

Dacă se poate spune ceva bun despre telefoanele Google e că fac poze bune. Iar asta mulțumită software-ului construit extraordinar de companie. Doar că expertiza asta se duce și în aplicațiile pentru poze. Un exemplu e Photos, care va primi o opțiune cel puțin interesantă.

În 2014, Google a cumpărat Word Lens. Ce făcea acea aplicație era să citească poze, la propriu. Să scaneze o poză și să extragă textul, eventual să-l și traducă. Google a integrat-o în Translate și într-un produs secundar, numit Lens. Iar Lens e în Photos și poate citi textul dintr-o poză și să poți interacționa cu el.

Opțiunea mai are o funcționalitate importantă: vei căuta poze pe baza textului din ele. Și asta pentru că, de multe ori, facem poze lucrurilor ca să ni le aducem aminte. Dacă au și text în ele, ca să reții anumite instrucțiuni, atunci vei căuta după ce frânturi de text îți aduci aminte.

Practic, Google indexează pozele mai bine ca niciodată.

„Imediat ce găsești poza pe care o cauți, dai click pe butonul pentru Lens și copiezi cu ușurință textul din ea”, a transmis compania printr-un mesaj de pe Twitter. Opțiunea va fi foarte bună și atunci când faci poze parolelor de Wi-Fi, în vacanță. Nu mai stai să scrii, de mână, fiecare caracter.

Altfel, da, Google se descurcă excelent ca să indexeze, mai ales, tot ce poate despre utilizatorii săi. Fără îndoială opțiunea aceasta va fi utilă, mai ales când cauți prin zeci sau sute de poze cu text. Mai rămâne speranța că nu va avea niciodată o latură negativă.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.

Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords ?

— Google Photos (@googlephotos) August 22, 2019