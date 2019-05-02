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Google vrea să te ajute să-ți protejezi mai bine intimitatea

Google vrea să te ajute să-ți protejezi mai bine intimitatea
Teodora Tudosie
de Teodora Tudosie
Google Urmărește pe Google

Google, Facebook și alți giganți colectează permanent date despre noi toți. Cu noua schimbare Google, am putea fi puțin mai protejați.

Compania a anunțat că va introduce o nouă opțiune menită să te ajute să-ți păstrezi mai bine intimitatea online. Urmează să permită utilizatorilor să șteargă automat atât informațiile legate de locație, cât și istoricul de navigare pe web care se stochează automat atunci când aceștia folosesc serviciile Google.

Așadar, vei putea șterge automat datele după o perioadă de trei până la 18 luni. Vei putea controla cât timp acestea sunt stocate pe serverele Google.

Dar ce înseamnă asta pentru utilizatori? Pe scurt, recomandările Google nu se vor mai baza pe ani întregi de monitorizare a activității tale online. Vei putea da un refresh odată la minimum trei luni.

Google te lasă să-ți ștergi informațiile pe care le are despre tine

Într-o anumită măsură, puteai face asta și până acum. Totuși, trebuie să ștergi manual datele stocate de Google, de fiecare dată.

Pe de altă parte, îi poți tăia complet accesul la informațiile legate de locație sau activitatea web. Totuși, oricât de protejat ai fi, acest lucru ți-ar putea dăuna experienței de utilizare. Gigantul tech nu va mai avea date despre tine, deci nu va știi ce să-ți recomande.

Recent, compania a fost implicată într-un scandal legat de colectarea de date. Google putea să-ți monitorizeze activitatea chiar și după ce dezactivai Location History. Deci noua opțiune ar putea rezolva problema.

Potrivit companiei, opțiunea urmează să fie lansată de-a lungul săptămânilor următoare. Pentru a vedea dacă este deja disponibilă pentru tine, poți verifica meniul Date și personalizare, secțiunea Opțiuni privind activitatea din contul tău de Google.

Compania menționează că această opțiune este doar începutul unui șir mai lung de update-uri, notează The Verge. Google spune că opțiunea ar putea ajunge să fie valabilă și în cazul altor tipuri de date personale pe care compania le colectează despre tine.

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