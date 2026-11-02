Dacia Spring folosită de mai mulți șoferi: ce setări, obiceiuri și uzuri trebuie urmărite într-o flotă

Ce verifici la predarea mașinii între șoferi

Înainte de plecare, reglează scaunul și oglinzile, verifică vizibilitatea și confirmă modul de mers afișat. Pe versiunile care au D și B, comportamentul la ridicarea accelerației poate fi diferit, iar regenerarea nu înlocuiește pedala de frână. Un coleg obișnuit cu altă mașină nu trebuie să descopere această diferență la primul semafor. Procedurile și dotările se verifică în manualul generației folosite.

Notează nivelul bateriei, kilometrajul și orice avertizare nouă, împreună cu momentul apariției. Autonomia estimată poate varia după traseul și stilul șoferului anterior, astfel încât o cifră mai mică nu dovedește automat degradarea bateriei. Pentru comparații utile, urmărește consumul pe perioade și trasee comparabile, ținând cont de temperatură, încălzire și încărcătura transportată.

La predare merită semnalate deteriorările vizibile ale pneurilor, jantelor, cablului și portului de încărcare, fără atingerea contactelor. Fotografiile unor urme noi și o evidență comună reduc discuțiile ulterioare despre momentul producerii lor. Dacă apar lovituri sub mașină sau în zona de încărcare, solicită evaluare: documentația Spring avertizează că asemenea șocuri pot afecta componente electrice, chiar când deteriorarea nu este evidentă la exterior.

Ce obiceiuri reduc uzura și indisponibilitatea în flotă

Stabilește cine conectează mașina la încărcare, ce nivel este necesar pentru următoarea tură și cum este raportată o sesiune nereușită. Programul trebuie adaptat recomandărilor constructorului și utilizării reale, nu unei reguli universale de încărcare preluate de la alt model. Evită lăsarea prelungită cu bateria aproape descărcată și păstrează cablul fără tensiuni mecanice sau striviri. Recomandările pentru staționare și temperaturi sunt precizate în manual.

Urmărește presiunile la rece, uzura neuniformă a anvelopelor, direcția și starea frânelor. Bordurile atinse la parcare și accelerațiile repetate pot afecta pneurile și suspensia, iar folosirea regenerării nu anulează întreținerea frânelor mecanice. Verifică și bateria de 12 volți prin procedurile de service potrivite, mai ales dacă apar dificultăți de pornire a sistemelor, fără să presupui că încărcarea bateriei de tracțiune rezolvă orice problemă electrică.

În interior, limitează păstrarea inutilă a telefoanelor asociate, destinațiilor și datelor personale, conform regulilor firmei. Un responsabil trebuie să urmărească reviziile și sesizările până la rezolvare, astfel încât aceeași eroare să nu fie doar ștearsă ori ignorată la fiecare schimb. Într-o flotă, continuitatea între șoferi protejează mașina mai eficient decât o listă lungă de verificări pe care nimeni nu o folosește.