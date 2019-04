Google celebrează mișcarea artistică Bauhaus cu un doodle special

Google a realizat un doodle special pentru a celebra mișcarea artistică Bauhaus, curentul artistic ce a influențat mai multe domenii precum arhitectura sau fotografia.

Mișcarea Bauhaus este un curent artistic ce a influențat arhitectura, artele plastice, designul, fotografia, mobilierul și decorările interioare ale secolului XX-lea.

Acest curent artistic a pus bazele arhitecturii moderne minimaliste, funcționale și asimetrice. Mai departe a dus la influențarea designului interior, fotografiei, artelor plastice și așa mai departe.

Acestă mișcare a pornit de la școala de artă, design și arhitectură „Staatliches Bauhaus” din orașul Weimar în 1919. Fondatorul mișcării a fost arhitectul Walter Gropius a emigrat în Statele Unite pentru a scăpa de naziști și acolo mișcarea a fost cunoscută sub o nouă denumire „Stilul The New Bauhaus”.

Care sunt caracteristiciile stilului Bauhaus

Viziunea programatică a lui Walter Gropius era ca să creeze spații ambientale funcționale, ieftine, practice și reproductibile cu ajutorul producției de masă, fiind în acest fel accesibile absolut fiecăruia. Pe scurt, stilul este caracterizat prin asimetrie, funcționalitatea este mai importantă ca decorul, de clădirile cubice cu unghiuri drepte.

Stilul a fost creat la Weimar, dar apogeul artistic a fost atins la Dessau (unde se află și clădirea Bauhaus, care a devenit sediul școlii pentru perioada următoare, 1925 – 1932). Paradoxul perioadei de început a Bauhaus a fost că, deşi scopul ultim al activităţi creative este relizarea unor construcţii, şcoală nu a oferit cursuri de arhitectură până în 1927.

Mai departe, școala a fost mutată la Berlin (1932-1933) pentru ca apoi să fie închisă de naziști.

Cu toate că acest stil este considerat o revoluție în arhitectură, însă stilul și-a lăsat amprenta în toate artele moderne, de la artele plastice până la unele discipline mai noi, cum ar fi designul sau fotografia și cinematografia.

Clădirile Bauhaus din Weimar și Dessau au fost înscrise în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.