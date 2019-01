Cea mai detaliată fotografie cu galaxia noastră vecină de până acum

Dacă te uiți în dreapta constelației Triunghiului, poți vedea galaxia cu același nume, care apare ca o mică pată pe cer. Ea se află la 3 milioane de ani lumină distanță și este unul din cele mai îndepărtate obiecte din galaxie care pot fi observate cu ochiul liber.

Telescopul Hubble are o capacitate mult mai bună decât ochii noștri însă, astfel încât a reușit să facă cea mai detaliată fotografie a acestei galaxii vecine de până acum. Pentru a înțelege cât de detaliată este aceasta e bine să reții că e compusă din 54 de poze diferite, are 665 de milioane de pixeli. Regiunea cuprinsă în imagine conține între 10 și 15 milioane de stele separate. Fotografia cuprinde însă doar o treime din mărimea spiralei galaxiei, care se extinde pe 60.000 de ani lumină. În schimb, surprinde exact inima galaxiei.

Galaxia Triunghiului – cunoscută și sub denumirea de Messier 33 sau NGC 598 – este a un fel de soră mai mică în privința dimensiunilor pentru Galaxiile Andromeda și Calea Lactee. Din moment ce este o galaxie mai mică, are doar 40 de miliarde de stele, spre deosebire de catralionul din Andromeda și cele 200-400 de miliarde din Calea Lactee.

Deși are mai puține stele ca surorile mai mari, are mai multă energie și entuziasm decât acestea. Mai exact, are atât de mult praf și gaz, încât stele noi se formează pe bandă rulantă. „Prima mea impresie la vederea imaginilor Hubble a fost wow, [acolo] chiar se formează multe stele„, a explicat astronomul Julianne Dalcanton, de la University of Washington din Seattle. „Intensitatea ratei de formare a stelelor este de 10 ori mai mare decât zona din galaxia Andromeda analizată în 2015”.

Dacă vrei să downloadezi și tu fotografia cu galaxia Triunghiului, o poți downloada de aici, într-un format numai bun pentru a o transforma în wallpaper pentru laptop, sau de aici, în formatul mare, de 1,67 GB.