Google Chrome te va ajuta să treci peste invitațiile la abonare de la site-uri

Mai multe publicații internaționale te forțează să te abonezi în cazul în care vrei să citești mai mult de câteva articole pe lună. Viitorul Google Chrome te va ajuta să treci peste acea limitare.

În teorie, creatorii de browsere ar trebui să facă viața mai ușoară publicațiilor online care încearcă să supraviețuiască, mai ales dacă au o vechime foarte mare. Din păcate, Google are alte planuri, iar printr-o actualizare la Chrome va lovi foarte tare în mecanismul de abonare al unor site-uri precum New York Times, Bloomberg sau The Boston Globe.

În mod uzual, publicații importante din diverse colțuri ale lumii îți permit să citești vreo trei articole pe lună, până când te forțează să te abonezi. Dacă nu empatizezi cu acea soluție, poți aștepta până luna viitoare pentru a citi editorialele cu pricina. Pentru a-și da seama câte articole ai citit, acele site-uri folosesc cookie-uri pe care ți le salvează în browser.

Pentru un timp, alternativa a fost să folosești modul incognito. Atunci, site-urile nu mai puteau salva cookie-uri, iar numărul de articole citite se reseta cu fiecare sesiune. Programatorii de la publicațiile suferinde au găsit soluții la aceste tertipuri și au început să notifice utilizatorii care foloseau modul incognito că trebuie să-l dezactiveze pentru a acesa site-urile respective.

În iminentul Google Chrome 76, gigantul din Mountain View va introduce un sistem și mai performant de incognito care va bloca identificarea sa, cel puțin momentană. La capitolul detalii tehnice, acest lucru va fi posibil printr-o schimbare în implementarea API-urilor. Din acel moment, site-urile care folosesc un cod JavaScript pentru detecție nu vor mai putea să-și dea seama dacă vizitatorul este sau nu în modul incognito.

În final, creatorii de conținut vor avea de suferit. Rămâne să vedem cât timp va trece până când publicațiile afectate vor introduce un nou mecanism pentru restricționarea numărului de articole pe care le poți citi fără să plătești.