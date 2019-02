Cum ștergi contul de Instagram în câțiva pași simpli

Dacă vrei să știi cum îți ștergi contul de Instagram, ar fi bine să ai în vedere câteva particularități, înainte să te apuci de treabă.

La fel ca la Facebook, Twitter, WhatsApp sau alt cont în spatele căruia ai un volum semnificativ de date, ar fi bine să urmezi câțiva pași înaintea deciziei radicale. Există din ce în ce mai multe studii care atestă beneficiile renunțării la rețele sociale, dar asta nu înseamnă că trebuie să iei acest gest într-un impuls de moment.

În cazul în care ți-ai făcut contul de Instagram în urmă cu câțiva ani, s-ar putea să ai acolo o serie de fotografii sau clipuri video pe care nu le mai găsești în altă parte. Ca urmare, o copie de siguranță este recomandabilă. Din păcate, procesul prin care ceri acea arhivă a tuturor datelor tale nu este foarte intuitiv.

În primul rând, nu este posibil să soliciți un backup cu toate postările tale de pe un desktop sau laptop, deși vei folosi un PC sau Mac pentru descărcarea efectivă a arhivei. În orice caz, din aplicația Instagram de pe mobil, intră la Setări pe pagina ta de profil în dreapta sus și optează pentru Download Your Data sau Descarcă-ți datele.

În noua fereastră, adresa de email la care îți va fi trimis linkul de download va fi completată automat cu adresa din spatele contului tău de Instagram. Dacă vrei, o poți schimba.

În funcție de volumul de postări, poate dura până la 48 de ore recepționarea linkului de download a datelor. După ce l-ai primit și ți-ai descărcat informațiile pe calculator, îți poți șterge contul folosind acest link. În pagina web respectivă, pe care o accesezi de pe desktop sau mobil, vei fi nevoit să te autentifici, dacă nu ești deja, cu datele contului pe care vrei să-l ștergi.

În partea de jos a ecranului, alege motivul pentru care vrei să-ți ștergi contului. Dacă nu vrei să oferi nicio formă de feedback, alege Something else și tastează-ți din nou parola aferentă contului. La final, apasă pe Permanently delete my account la baza ecranului.

Este important de reținut că este imposibil să-ți ștergi contului din aplicația de mobil.