După un an în România, Glovo are pierderi majore

Glovo a ajuns și în România în aprilie 2018, dar primul an pe piața românească nu a fost chiar benefic pentru compania spaniolă.

Probabil ai văzut și tu, peste tot prin oraș, băieții pe biciclete cu ghiozdane supradimensionate cu logo-ul Glovo în spate. Totuși, aceștia nu par să aducă profit companiei de origine spaniolă.

În primul rând, compania are pierderi majore. În numai un an de operare pe piața din România, Glovo a înregistrat pierderi de peste 7 milioane de lei. În plus, la asta se adaugă și datorii ale companiei. Glovo a cheltuit mai mulți bani decât a produs și ajuns să acumuleze datorii de aproape 8 milioane de lei.

Cifra de afaceri a companiei a fost de 1,3 milioane de lei în primul an de funcționare în România.

Nu este clar de ce primul an în țara noastră a avut rezultate atât de negative pentru Glovo. Serviciul este destul de popular la noi. În martie 2019, București a ajuns printre primele cinci orașe care au înregistrat cea mai mare creștere a comenzilor prin acest serviciu, notează Forbes România.

Compania spaniolă a beneficiat și de o serie de investiții, numai ultima a fost în valoare de 150 de milioane de euro.

Cum funcționează livrările Glovo

Compania operează în peste 120 de orașe din 21 de țări și are mai mult de 35.000 de curieri activi pe platformă, potrivit Business Review.

Deși livrează și mâncare, Glovo e mai mult decât un serviciu care îți aduce prânzul la birou. Curierii livrează orice ai nevoie, de la medicamente la pantofi, alimente sau chiar cheile pe care le-ai uitat acasă. Fac chiar și cumpărături pentru tine și ți le aduc oriunde vrei tu.

Prețul pentru fiecare livrare variază în funcție de distanța dintre punctul de ridicare și cel de livrare. Curierii Glovo folosesc atât biciclete și motociclete pentru livrare, cât și automobile.

În România, Glovo operează în București, Timișoara, Cluj și Iași.