Gaura neagră din centrul Universului a emis o lumină puternică și nimeni nu știe de ce

În centrul galaxiei noastre se află o gaură neagră, însă comportamentul ciudat al acesteia pare să dea bătăi de cap oamenilor de știință.

Universul este pe cât de vast, pe atât de plin de mistere. Nu se cunoaște nici pe departe totul despre universul în care ne aflăm și, de cele mai multe ori, astronomii nu-și pot explica anumite fenomene care se întâmplă. Putem vorbi despre asta și în ceea ce privește Sagittarius A*, acea gaură neagră din centrul Căii Lactee.

Recent, aceasta a produs o lumină mai puternică decât a făcut-o vreodată până în prezent. De asta și-a dat seama o echipă de cercetători care studiază Sagittarius A* de peste 20 de ani. Astfel, aceștia au folosit telescopul Keck II din Hawaii și au observat că lumina cu infraroșu produsă de aceasta a crescut de 75 de ori.

Here’s a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we’ve seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019