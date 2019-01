Când se lansează ultimul sezon din Game of Thrones, cu episoade de foarte lungă durată

Sezonul 8 din Game of Thrones este așteptat cu nerăbdare în întreaga lume, iar HBO a dezvăluit, în sfârșit, data de lansare a acestuia. Se anunță a fi un sezon fenomenal, cu episoade care vor dura aproape cât un film de lung metraj.

Dacă ți-a plăcut serialul Game of Thrones la început, cu siguranță îți place și acum. Este un serial care fie te captivează de la primele episoade, fie nu te “prinde” deloc. În cea mai mare parte a publicului de pe mapamond, serialul a avut un succes răsunător și este unul dintre cele mai vizualizate și mai descărcate seriale din toate timpurile.

Pe 13 ianuarie, HBO a anunțat oficial și data de lansare a celui de-al optulea sezon, în care urmează să se dea lupta finală, cea mai crâncenă din câte ai văzut până acum de-a lungul sângerosului Game of Thrones.

Așadar, putem spune oximoronic că “Iarna se apropie” pe 14 aprilie 2019, conform informațiilor oferite de HBO și e o veste bună, pentru că vine mai curând decât s-ar fi așteptat fanii serialului.

Între timp, a fost publicat și primul teaser pentru sezonul 8, intitulat Crypts of Winterfell. În acest clip, care durează mai puțin de două minute, îi poți vedea pe Sansa Stark, pe Arya Stark și pe Jon Snow înaintând prin niște catacombe, călăuziți de vocile Ned, Catelyn și Lyanna Stark (toți morți). Privirile celor trei ultimi supraviețuitori ai familiei Stark sunt ațintite către niște statui bizare, dar apoi se simte viforul celei mai mari amenințări pentru toate ținuturile care au luptat atât de mult pentru Tronul de Fier.

Un alt clip publicitar o arată din pe Sansa Stark, care-i urează bunvenit Mamei Dragonilor, Daenerys Targaryen: “Winterfell is yours, your grace”, în timp ce Daenerys încuviințează vădit mulțumită.

După cum știi din sezonul precedent, Sansa a început să fie și ea sedusă de puterea Tronului de Fier și de gândul că ea ar putea fi nu doar ultima supraviețuitoare a Winterfellului, dar și cea care va domni peste toate regatele din jur.

Dintre toți inamicii pe care i-a avut Jon Snow de-a lungul serialului, chiar Sansa este ultimul antagonist pe care și l-ar dori potrivnic, mai ales după ce i-a încredințat tronul, cât timp încearcă să creeze o alianță militară împotriva adevăratei năpaste care vine de dincolo de Zid.

Moartea îi paște pe toți, conform ultimelor auspicii din sezonul 7, care nu ne-a lăsat deloc o impresie optimistă cu privire la firul evenimentelor viitoare.

HBO promite că ultimul sezon din Game of Thrones va fi cel mai bun dintre toate, dar și cel mai lung, pentru că fiecare episod ar putea dura aproape cât un film de lung metraj.