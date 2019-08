De la Game of Thrones la Last Christmas: ce face ”Daenerys” într-o comedie romantică

Emilia Clarke va rămâne în mentalul colectiv cu numele Daenerys Targaryen din Game of Thrones, chiar dacă joacă într-o comedie romantică precum Last Christmas.

Cel mai nou film al vedetei din Game of Thrones este Last Christmas, un lung metraj în care joacă alături de Henry Golding. Acesta din urmă este cunoscut publicului de la noi după ce a jucat rolul principal în Crazy Rich Asians. Comedia romantică va fi regizată de Paul Feig.

Comediile romantice au revenit la modă în ultimii ani, datorită unor producții cu buget mare create de Netflix. Set It Up, To All the Boys I`ve Loved Before și Always Be My Maybe sunt doar câteva exemple din această categorie. Pe lângă cele disponibile în format streaming, această categorie de pelicule a reușit de curând să aducă foarte mulți oameni și în cinematografe. Succesul enorm înregistrat de Crazy Rich Assians în 2018 ne-a arătat că se justifică investiția în super producții din acest segment de piață.

Revenind însă la Last Christmas, filmul spune povestea lui Kate, o tânără britanică care și-a făcut un obicei din a lua decizii neinspirate. De curând, s-a angajat ca elf pentru Moș Crăciun, într-un mall. Din acea poziție, îl întâlnește pe Tom, interpretat de Golding. La prima vedere, bărbatul aproape că pare prea bun ca să fie adevărat.

Dacă nu era evident, tilul pleacă de la piesa clasică a lui George Michael. Din câte se pare, artistul și-a dat acordul pentru asocierea cu pelicula înainte să moară, mai ales că aceasta va trata printre altele și niște teme sociale foarte importante pentru George, precum situația oamenilor fără adăpost.

În mod surprinzător, scenariul este scris de Bryony Kimming, în colaborare cu actrița Emma Thompson, câștigătoare a două premii Oscar pentru Howards End (1992) și Sense and Sensibility (1995). Last Christmas este programat să aibă premiera pe 8 noiembrie și va fi distribuit de Universal.