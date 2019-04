Game of Thrones: episoadele din ultimul sezon vor fi mai scurte decât se credea inițial

Game of Thrones este cel mai important subiect din ultima lună, iar sezonul final de doar șase episoade trebuie să răspundă multor întrebări.

Ultimul sezon din Game of Thrones a început duminică 14 aprilie în Statele Unite, în timp românii au de așteptat până diseară, 15 aprilie, pentru a vedea unul dintre cele șase episoade care vor încheia povestea. În teorie, acesta va fi cel mai scurt sezon prin prisma celor șase episoade. În practică, câteva dintre ele se vor apropia de 90 de minute.

În ultimele luni, au existat numeroase zvonuri legate de durata fiecărui episod din ultimul sezon al serialului. Conform Entertainment Weekly însă, mai multe surse apropiate de subiect au confirmat că informațiile apărute anul trecut pe marginea subiectului sunt eronate.

Câteva episoade din acest sezon nu vor atinge nici măcar pragul de 60 de minute. Primele pe listă sunt episoade 1 și 2 din sezonul opt. Acestea abia vor depăși 50 de minute. Dacă sursa indiwire.com este corectă, primul episod regizat de David Nutter va avea 54 de minute. Al doilea episod va fi creat de același regizor și se va încadra în 58 de minute. Pentru fanii serialului, Nutter este cel care a regizat celebrul episod The Rains of Castamere.

Acest informații vor întrista fanii Game of Thrones care erau convinși că fiecare episod din sezonul final se va apropia de durata unui lung metraj. Până și David Nutter a afirmat într-un interviu din luna noiembrie a anului trecut că nu va exista niciun episod mai scurt de 60 de minute. Nutter va regiza și cel de-al patrulea episod din noul sezon.

În schimb, episoade mai lungi vor fi în jumătatea a doua a sezonului din Urzeala Tronurilor. Conform actriței Sophie Turner, Sansa Stark în serial, episodul cinci s-ar putea să depășească 90 de minute. Acela va fi regizat de Miguel Sapochnik și va include lupta de la Winterfell dintre White Walkers și armata oamenilor. Sapochnik a primit un premiu Emmy pentru GoT, după ce a regizat episodul spectaculos Battle of the Bastards.