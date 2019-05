Pe lângă discuțiile legate de cine va ajunge până la urmă pe Tronul de Fier, episodul patru al noului sezon a stârnit comentarii despre ceva cu totul neobișnuit pentru serialul Game of Thrones.

Toată lumea de pe internet a avut câte ceva de zis după ce a observat paharul de cafea de la Starbucks uitat într-o scenă din cel mai recent episod al sezonului final Game of Thrones. Bineînțeles, obiectul din secolul 21 nu avea ce căuta în fața lui Daenerys în secvența respectivă.

E interesant cum paharul a reușit să treacă neobservat prin atâtea etape, de la filmarea scenei, până la difuzarea episodului.

HBO și-a reparat acum eroarea. A înlocuit episodul The Last of the Starks din Game of Thrones cu o versiune editată digital. În aceasta, paharul este șters complet din imagine. Deci dacă nu ai văzut episodul până acum, îl vei vedea exact așa cum trebuie. Nu va exista niciun obiect din zilele noastre care să strice atmosfera.

Au existat și extrem de multe meme pe această temă. Cele mai multe erau legate de titlul extrem de lung al lui Daenerys, greu de scris pe un pahar Starbucks.

Ce zic despre gafă cei implicați în situația din Game of Thrones

Cei implicați au dat și ei totul pe glumă.

Cei de la HBO au confirmat că totul a fost, într-adevăr, o eroare și nu vreun easter egg introdus în mod intenționat. A menționat și că paharul de cafea a fost în mod categoric o greșeală, pentru că mama dragonilor ar fi comandat, de fapt, un ceai de plante.

Și, Bernie Caulfield, producătorul Game of Thrones a oferit întâmplării o tentă amuzantă. „Westeros a fost primul loc care a avut un Starbucks. E un fapt foarte puțin cunoscut”, a glumit acesta.

Nici Starbucks nu a pierdut șansa de a comenta pe subiect. Compania a postat pe Twitter că se aștepta ca Daenerys să fi comandat un Dragon Drink, o băutură din gama de produse Starbucks.