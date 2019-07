Gallery Go este noua aplicație Google care promite să rezolve problema pozelor

Indiferent cât de bun sau de scump îți este telefonul, ai cu siguranță câteva mii de poze pe el prin care îți este dificil să navighezi, iar noua aplicație Gallery Go de la Google promite să rezolve această situație.

Portofoliul de aplicații mobile al celor de la Google este mai diversificat ca niciodată. Pe lângă soluțiile cartografice, compania americană face o treabă din ce în ce mai bună și când vine vorba de managementul fotografiilor. În același timp, încearcă să nu ignore acea parte din populația lumii care are probleme cu conectivitatea la internet, atât din prisma vitezei, cât și a traficului disponibil.

Dacă ai o afinitate pentru aplicațiile micuțe care promit să rezolve multe lucruri, Google a lansat Gallery Go. Aceasta este o alternativă mai compactă, mai eficientă și cu un impact mai mic asupra performanței telefonului, comparativ cu Google Photos. Aplicația are doar 10 MB, dar integrează multe dintre funcțiile pe care ai ajuns să le îndrăgești în fratele ei mai mare.

Conform descrierii oficiale, acesta ar trebui să fie ultimul instrument de management al librăriei tale de conținut multimedia de pe telefon. ”Aplicația îți ține fotografiile organizate în mod automat și îți face imaginile să arate mai bine prin instrumente de editare prietenoase, precum auto-enhance cu o singură atingere. Aplicația are doar 10MB pentru a-ți ține telefonul ușor și rapid, ca să poți petrece mai mult timp imortalizând amintiri.”, se arată în pagina de Google Play a aplicației.

Inițial, progrămelul a fost anunțat pentru piața din Nigeria, dar este disponibil pentru toți utilizatorii de Android, cu condiția să folosești un smartphone care are cel puțin versiunea 8.1 sau mai nouă. Gallery Go se adaugă colecției de aplicații Go de la Google, alături de YouTube Go, menite să ajute persoanele din țări aflate în curs de dezvoltare, care au o problemă cu conexiunea la internet.