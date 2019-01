Galaxy S10 va fi disponibil în cinci variante: Cât de importante vor fi diferențele

La scurt timp după lansarea Galaxy S9, au început zvonurile referitoare la Galaxy S10. Cele mai noi speculații despre telefonul de top al coreenilor menționează cinci iterații ale gadgetului cu particularități diferite.

Samsung are în portofoliul de telefoane mobile două branduri puternice. Este vorba de Galaxy S și Galaxy Note. În contextul în care presiunea din partea producătorilor chinezi precum Huawei, Xiaomi sau ZTE a explodat în ultimul an, este previzibil faptul că, în 2019, Samsung va încerca să monetizeze cât mai mult seriile de smartphone-uri menționate mai sus.

Ca urmare a respectivei schimbări de politică, în locul unui Galaxy S10 și Galaxy S10+, va fi vorba de cinci terminale noi menite să surprindă o plajă de bugete cât mai stufoasă. Practic, în aceeași măsură în care există un Huawei P20 Lite, Standard și Pro, sud coreenii vor extrapola același concept.

Conform zvonurilor publicate pe techtastic.nl, în curând, în următoarele câteva luni, ar trebui să avem parte de Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 5G și Galaxy S10 Bolt. Deși vor exista și alte diferențe între ele, mai ales de preț, ultimele două aparate menționate în listă vor fi caracterizate prin prezența conectivității 5G.

În plus, nu este exclus să se lanseze un pic mai târziu decât celelalte trei. Vor avea patru camere principale și două camere frontale, iar carcasa din spate va fi din ceramică. Diagonala ecranului în ambele cazuri va fi de 6,7 inci.

Dacă speculațiile se dovedesc a fi adevărate, Galaxy S10 5G va fi promovat sub numele de Beyond X și va fi disponibil în fiecare colț al mapamondului. Pe de altă parte, Galaxy S10 Beyond Bolt va fi creat exclusiv pentru operatorul american Verizon, cum s-a întâmplat în trecut cu versiunea Active din aceeași serie Galaxy S. Ar trebui să aibă un acumulator mai generos, iar un grad sporit de anduranță este de asemenea posibil.

Samsung Galaxy S10, S10+ și S10 Lite vor putea fi precomandate la câteva zile după dezvăluirea lor oficială la mijlocul lunii februarie. Primele unități vor fi livrate pe 8 martie.