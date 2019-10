Galaxy S10 și Galaxy Note 10 au o vulnerabilitate gravă: de ce nu mai funcționează aplicațiile bancare

Dacă ești utilizator de Galaxy S10 sau Galaxy Note 10, așteaptă-te ca în următoarele zile să nu mai ai acces la aplicațiile bancare cu care te-ai obișnuit. Aceasta este o măsură de securitate, pentru binele finanțelor tale.

A fost descoperită de curând o vulnerabilitate gravă la senzorul de amprentă de la Samsung Galaxy S10 și Galaxy Note 10. În contextul în care reduce la zero securitatea biometrică oferită de aparatele respective, nu este o surpriză că mai multe bănci din lume au decis să-ți taie accesul la aplicațiile proprii ca să nu-ți pună în pericol finanțele.

În cel mai optimist caz, anumite bănci au dezactivat posibilitatea autentificării biometrice, prin intermediul amprentei, pe acele gadgeturi. Aceasta este soluția la care a apelat Nationwide Building Society din Regatul Unit. NatWest a decis să-și elimine aplicația proprie din magazinul Google Play pe care îl vezi pe Galaxy S10. Printre celelalte bănci care au tăiat suportul pentru S10 se numără Bank of China, Hapoalim Bank din Israel, KaKao Bank din Coreea și altele.

Se cunoșteau câteva detalii despre această vulnerabilitate la cititorul de amprente ultrasonic, dar se pare că problema este mai gravă. Există și un comunicat oficial pe marginea subiectului din partea gigantului sud coreean. Acela a ajuns însă online pe 18 octombrie, iar problema fusese raportată de un utilizator britanic de Galaxy S10 cu o săptămână înainte. Vulnerabilitatea este prezentă mai ales în cazul utilizatorilor care au o folie pe ecran sau o protecție de silicon.

Se pare că, atunci când vrei să-ți înregistrezi amprenta pe un S10 cu folie, este înregistrată textura foliei sau a protecției de silicon. Ca urmare, dacă cineva pune degetul pe ecran, este automat recunoscut, iar terminalul îți este deblocat, pentru că, de fapt, nu-ți verifică degetul, ci folia. În teorie, există și un patch care rezolvă problema, dar a fost lansat doar pentru Galaxy S10 5G, în contextul în care, toate versiunile de S10 sunt afectate.

Good morning Robert, We’ve removed the app from the Play Store for customers with Samsung S10 devices. This is due to reports that there are security concerns regarding these devices. We hope to have our app available again shortly once the issue has been resolved. SY

— NatWest (@NatWest_Help) October 20, 2019