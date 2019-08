Funcția din iPhone care a devenit extrem de importantă la protestele din Hong Kong

Protestele din Hong Kong au dus la folosirea telefoanelor iPhone într-un mod cel puțin nou. Informațiile despre acestea sunt transmise printr-o funcție pe care Apple sigur n-a gândit-o pentru așa ceva. Partea și mai bună? N-ai nevoie de semnal GSM sau aplicații suplimentare.

Recent, am aflat că trei companii din China lucrează la o alternativă a AirDrop. Funcția dezvoltată de Apple încă n-are un corespondent pentru toate dispozitivele cu Android. În primă fază, aceasta a fost gândită să transferi fișiere, rapid, între dispozitive iOS.

În cazul protestelor din Hong Kong, protestatarii i-au dat o nouă utilitate: informare. Oamenii distribuie pe iPhone, în metrou, pe stradă sau în diverse localuri, mesaje de chemat la proteste. E, dacă vrei să vizualizezi așa, ca și cum ai distribui pamflete în stradă, doar că o faci de pe telefon.

Finally got airdropped stuff on the train. Posters calling for a general strike next Monday #FreedomHK pic.twitter.com/UPTjSLITUY

— Zoe Low (@ziqinglow) August 2, 2019