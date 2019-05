O cameră mirrorless de 102 megapixeli pare un vis imposibil de realizat, dar cei de la Fujifilm tocmai au lansat un astfel de gadget revoluționar sub numele GFX100.

Înainte să trecem la abilitățile gadgetului din imaginea de mai sus, este important de reținut că va ajunge în magazine începând cu 27 iunie la 10.000 de dolari. Acest preț prohibitiv s-ar putea să fie justificat în anumite circumstanțe, inclusiv prin senzorul de 102 megapixeli, dar e puțin probabil să se încadreze în bugetul pe care îl ai în vedere pentru ”o cameră foto de concediu”.

Fujifilm GFX100 este prima cameră de format mediu care se ascunde într-un body mirrorless. Utilizează un senzor APS-C și, deși a fost subiectul mai multor zvonuri în ultimele luni, acum a fost dezvăluită într-un cadru oficial. Ca referință, rezoluția senzorului de 5,5 centimetri este cea mai mare la această oră pentru o cameră de format mediu sau mirrorless.

Senzorul este retroiluminat – BSI pentru o valoare sporită la ISO și imagini de foarte bună calitate în condiții de lumină scăzută. Conform spuselor producătorului, este prima cameră de format mediu cu autofocus de tip phase-detect pe întreaga suprafață a senzorului cu urmărire a subiectului și detectare a feței, ochilor. În final, acest detaliu se va reflecta într-o creștere a vitezei de captură cu 210% comparativ cu GFX 50R, tot de la Fujifilm.

Camera este echipată cu stabilizare in-body și filmează 4K la 30 de cadre pe secundă cu 10 biți de culoare în format 4:4:2, o altă premieră pentru camere de format mediu. Pe spate are un ecran sensibil la atingere pentru preview și interacțiune cu meniurile plus un view-finder electronic interschimbabil cu 5,76 milioane de puncte. Suportă două baterii și două carduri de tip UHS-II. Deoarece vei putea produce imagini pe 16 biți în format RAW, îți va fi mai ușor să extragi detalii din umbre și zone prea luminoase. În teorie, este menit să reziste la un grad sporit de umezeală și praf, dar nu îl cumperi pentru fotografii sub apă. Prețul de 10.000 de dolari este fără obiectiv.