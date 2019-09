Frozen 2 primește un nou trailer, iar povestea este fascinantă

Frozen este unul dintre cele mai de succes filme de animație create vreodată de Disney. Din acest motiv, continuarea nu ar trebui să vină ca o surpriză.

Frozen este pe primul loc în topul clasamentului când vine vorba de toate animațiile realizate vreodată de Disney. Pelicula a generat 1,272 miliarde de dolari la box office și este urmată de Incredibles 2, cu 1,242 miliarde de dolari. Pe trei se află Toy Story 3, urmat de Toy Story 4 pe poziția a patra.

În acest context, există foarte multă presiune pe realizatorii Frozen 2 să livreze un film care să te lase cu gura căscată și să aducă un număr record de oameni în cinematografe. Având în vedere cel mai nou trailer pentru iminenta animație, sunt șanse destul de mari ca acest lucru să se întâmple.

Până la publicare noului trailer, cei de la Disney au fost foarte secretoși când vine vorba de intriga noii pelicule. Atât teaserul inițial, cât și primul trailer, nu au inclus particularități importante din poveste. În schimb, clipurile anterioare s-au concentrat pe interacțiunea Elsei cu spiritul mistic de apă intitulat Nokk.

Din fericire, prin intermediul clipului de mai sus, aflăm în sfârșit care este motivul din spatele noii aventuri a personajelor tale favorite. Conform celor de la Disney, în spațiul temporal al filmului, povestea se petrece la trei ani ani după evenimentele din primul Frozen. În Frozen 2, distribuția este completată de Evan Rachel Wood (Westworld) și Sterling K. Brown (Black Panther, This Is Us), cei doi fiind părinții Elsei și a lui Anna.

Cu aproximativ două luni rămase până la premiera din cinematografe, Disney a publicat noul trailer la Frozen 2. Clipul a fost difuzat pentru prima oară în cadrul emisiunii de dimineață Good Morning America de pe postul american ABC. Premiera este planificată pentru data de 22 noiembrie 2019, ca să ai timp suficient să mai vezi o dată primul film, în cazul în care vrei să prinzi toate referințele noii povești.