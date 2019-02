Geniul din spatele Vine care a facut milioane la 29 de ani și a murit la 34

La 24 de ore după o petrecere de Crăciun organizată la Intermedia Labs, compania din spatele popularei aplicații HQ Trivia, fondatorul companiei a fost găsit mort în apartamentul său. Avea 34 de ani.

Colin Kroll a crescut într-o suburbie a Detroit-ului, iar părinții săi au divorțat când el avea 10 ani. La gimnaziu începusă să facă bișniță cu seriale anime pe care le descărca de pe Napster și le vinde colegilor. A învățat singur mai multe limbaje de programare.

Pe vremea când era doar un licean, Kroll a devenit frustrat de conexiunea lentă la internet așa că a scris un program prin care își impiedica veciniii să se mai conecteze la net, lăsându-i lui mai multă lățime de bandă pentru a descărca muzică.

Reprezentanți ai furnizorului de internet i-au făcut o vizită, dar el a spus că nu știe nimic. „Nu știam dacă Colin va ajunge să fie un creator faimos de aplicații sau dacă va fi un hacker care va încerca să spargă sistemul băncii federale americane. Am înțeles că are abilități să le facă pe ambele”, a spus tatăl său.

Colin s-a înscris la colegiu, dar la care a renunțat între timp. A lucrat în mai multe firme unde scria cod. Se pare că fuma marijuana destul de des și lua medicamente la care nu ar fi trebui să aibă acces alături de prietenul său din copilărie, Jeff Dickinson.

Se pare că astfel de adicții sunt caracteristice familiei sale. Atât bunicul, cât și unchiul și tatăl său au avut probleme cu băutura. La doar 19 ani, Colin Kroll mergea la întrunirile alcoolicilor anonimi, alături de unchiul său.

Apoi el a început să studieze cibernetica la Universitatea Oakland, dar la scurt timp o firma Right Media din New York i-a oferit un job și Colin Kroll s-a mutat la New York.

La noul job, el muncea 12 ore pe zi, apoi mergea acasă unde muncea din nou, potrivit lui Edward Kozek, VP of engineering la Right Media.

S-a mutat la o altă companie când l-a întâlnit pe Drew Patterson, fondatorul Jetsetter, un startup de travel ecommerce. Patterson a fost impresionat de el și l-a angajat ca Chief Technology Officer. Kroll fuma două pachete de Marlboro pe zi și muncea non-stop.

La Jetsetter, Kroll a întâlnit alți tineri de vreo 20 de ani care l-au dus să-i întâlnească pe Rus Yusupov, un designer grafic, și pe Dom Hofmann, inginer.

Cei doi lucrau la aplicația Vine și au decis să-l aducă pe Kroll ca chief technology officer datorită calităților sale. Aplicația a fost atât de intrigantă, încât reprezentanții Twitter au decis să o cumpere încă de când era în beta pentru 30 de milioane de dolari.

Colin Kroll nu avea multe acțiuni la Vine, dar a câștigat mai mult de cinci milioane de dolari datorită bonusurilor. Celor trei le-au fost oferite slujbe la Twitter și bonusuri anuale de 1 milion de dolari în primii ani.

Kroll a început să dea mai multe petreceri, să bea mai mult și să fumeze iarbă și să ia cocaină ocazional. A început să se bucure de succes, și-a cumpărat un Porsche și a început să călătorească mai mult. A fost numit general manager la Vine, însă au urmat mai multe probleme la Twitter legate de hărțuire sexuală și în aprilie 2014, Colin Kroll a fost dat afară de la Twitter.

Vine a fost închis în 2016.

După Vine a urmat HQ Trivia

El a creat Intermedia Labs cu Yusupov și prima aplicație pe care au realizat-o a fost Hype, un fel de Vine, dar care nu a avut succes la fel de mult. În primăvara lui 2017 s-au hotărât să facă o aplicație de tip game show.

HQ Trivia a ieșit în vara lui 2017 și a avut un succes masiv datorită faptului că era live și că jocul avea loc doar la anumite ore, la fel ca show-urile televizate. Oamenii răspundeau la întrebări și puteau câștiga premii.

Totuși, până la finalul anului, cei doi au realizat că au nevoie de mai mulți bani pentru a continua. Au apelat la mai mulți finanțatori dar au fost refuzați. În mare parte din cauza lui Kroll și a reputației sale.

Pe 18 decembrie a apărut un articol Recode în care Kroll era descris ca fiind ciudat, o persoană dificilă. Alte articole au urmat. Publicația Recode a dezvăluit, că a fost îndepărtat de Twitter, din cauza comportamentului inadecvat față de femei. Dezvăluirea i-a făcut dificil accesul la investitori ulterior, când a căutat finanțare pentru HQ Trivia. De asemenea, la HQ s-a confruntat cu acuzații asemănătoare.

Au crescut premiile financiare oferite pentru a atrage mai mulți jucători. Audiența maximă a ajuns la 2,4 milioane de jucători în același timp pentru un premiu de 250.000 de dolari.

Relația dintre fondatori și investitori s-a deteriorat și au apărut mai multe conflicte în interiorul companiei.

Înaintea de petrecerea de Crăciun, Kroll a sunat mai multe foste iubite și le-a mărturisit că lucrurile ar fi trebuit să se întâmple altfel.

El a plecat mai devreme de la petrecerea de Crăciun și a sunat-o pe Julie Antonio, o femeie pe care puțini prieteni o știau, și i-a spus că are heroină. Ea știa că mai lua droguri dar nu heroină așa că a venit la el acasă. Au luat cocaină împreună, apoi el a luat și heroină.

Au dormit împreună și ea a plecat dimineața de la el. „Îmi sforăia în ureche și nu am vrut să-l trezesc”, a spus ea. S-a întors în aceea seara pentru că el nu răspundea la mesaje.

Colin Kroll a murit din cauza unei supradoze.

La două zile după Crăciun, Yusupov a lansa HQ Words, un mod de joc pe care Colin Kroll îl voia pentru HQ Trivia. Achizițiile din interiorul aplicației au dus la creșterea veniturilor care au ajuns la 15 milioane de dolari.