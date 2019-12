Filmul Aquaman 2 a fost confirmat: când va fi lansat filmul?

Data oficială a lansării filmului Aquaman 2 a fost confirmată, însă e posibil ca fanii seriei să fie dezamăgiți, pentru că va mai dura ceva.

Aquaman este unul dintre cele mai populare filme din universul DC, iar acum avem confirmarea că va exista o continuare. Totuși, dezamăgirea s-ar putea să fie mare pentru mulți care vor mai avea de așteptat câțiva ani să vadă ce se va întâmpla în film. Data oficială de lansare în cinematografe a celei de-a doua părți este 16 decembrie 2022.

Jason Momoa, actorul care a jucat și în Game of Thrones, va reveni în rolul principal. Cel mai probabil, și Amber Heard își va face apariția în Aquaman 2, deși unii fani nu sunt de acord cu acest lucru. Există chiar și o petiție prin care fanii cer creatorilor să n-o aducă pe aceasta înapoi, după ce au ieșit la iveală zvonuri potrivit cărora aceasta ar fi vinovată de abuz domestic împotriva fostului său soț, Johnny Depp.

De ce va dura atât de mult să apartă Aquaman 2

În 2018, prima parte a seriei a avut foarte mare succes. A avut încasări globale de peste un miliard de dolari, ceea ce l-a făcut cel mai profitabil film din cadrul DC Extended Universe (DECU). Totuși, a doua parte va apărea pe marile ecrane după patru ani de așteptare.

Fimările vor începe abia la jumătatea lui 2021. Motivul pentru care așteptarea este atât de lungă este unul destul de simplu: sunt prea multe filme în DCEU. Pe scurt, creatorii nu au timp să se ocupe și de Aquaman 2.

Calendarul lansărilor filmelor DC este extrem de plin. În februarie 2020 se va lansa Birds of Prey, iar în iunie 2020 va apărea Wonder Woman 1984. În 2021, are The Batman în iunie, The Suicide Squad în august și Black Adam în decembrie.

De asemenea, întârzierea se datorează și regizorului James Wan, care are alte proiecte în lucru.