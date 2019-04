Cele mai tari filme de acum 20 ani care merită văzute și azi

Cinematografia a avut, ca orice domeniu, ani mai buni și ani mai răi. Exact acum 20 de ani, s-au lansat unele din cele mai bune filme, pe care merită să le vezi și azi și peste alte două decenii.

Unele din filmele lansate în 1999 au schimbat complet regulile jocului pentru lumea cinematografiei, pe când altele au devenit materialele definitorii din portofoliul regizorilor renumiți. Mai jos găsești o listă cu cele mai bune filme din ultimii 20 de ani.

Cele mai bune filme de acum 20 de ani: „Fight Club”

Filmul acesta a fost adaptat de David Fincher după romanul „Fight Club”, scris de Chuck Palahniuk. În acel an, filmul a încasat 37 de milioane de dolari. Cu Brad Pitt și Edward Norton în rolurile principale, filmul a devenit un adevărat cult-classic și a devenit unul din cele mai bune filme regizate de Fincher.

Filme bune care au apărut acum 20 de ani: „The Matrix”

Regizat de Lilly și Lana Wachowski, filmul a reprezentat startul unei noi ere în materie de efecte vizuale. „The Matrix” a fost un punct de plecare și pentru o nouă franciză pentru compania Warner Bros, dar și pentru o serie de referințe și glume din pop-culture.

Ce filme bune au apărut din 1999 încoace: „10 Things I Hate About You”

În 1999 au apărut multe filme pentru adolescenți. „10 Things I Hate About You” a vrut să fie varianta modernă a piesei „Îmblânzirea Scorpiei”, scrisă de William Shakespeare. Filmul a fost o platformă de lansare către celebritate pentru Heath Ledger și Julia Stiles. Două decenii mai târziu, „10 Things I Hate About You” încă este unul din cele mai citate filme pentru adolescenți.

Filme bune din anul 1999: „Eyes Wide Shut”

Filmul a fost regizat de Stanley Kubrick și a fost ultimul său film din carieră. La câteva zile după ce a trimis final cut-ul către cei de la Warner Bros. Nicole Kidman și Tom Cruise au apărut pe ecran sub forma unui cuplu, în acea vreme ei fiind căsătoriți unul cu altul în viața reală. La vremea lansării, „Eyes Wide Shut” a adus confuzie în rândul privitorilor. Cu timpul însă, a devenit unul din cele mai apreciate filme ale lui Kubrick.

Care sunt cele mai bune filme de acum 20 de ani: „The Blair Witch Project”

Acest film a rămas în istoria cinematografică drept unul din cele mai profitabile producții. Bugetul cu care au pornit la drum producătorii a fost de 60.000 de dolari, iar încasările de la lansare au fost de 248 de milioane de dolari. Oamenii nu erau foarte siguri dacă filmul este real sau regizat, dând naștere la o adevărată legendă. Filmul a dominat acel an când a venit vorba de genul horror.

Filmele bune de acum 20 de ani care merită văzute: „The Sixth Sense”

Acest film a făcut din regizorul său, M. Night Shyamalan, un nume recunoscut în domeniu. În rolurile principale au fost Bruce Willis și Haley Joel Osment. Filmul are unul din cele mai bune plot twist-uri din istoria cinematografică. Mai mult, a primit nominalizări la Oscar pentru categoriile Best Picture, Best Director și alte patru categorii.

La ce film bune de acum 20 de ani să te uiți: „American Pie”

În vara lui 1999, când a apărut, „American Pie” a devenit una din cele mai apreciate comedii. Filmul era interzis copiilor sub 16 ani, din pricina nudității și glumelor porcoase. A fost începutul unei francize de succes, care în prezent cuprinde patru filme (cel mai recent fiind din 2013).

Filme din 1999 care merită toată atenția ta: „Cruel Intentions”

Filmul a avut în rolurile centrale o distribuție excepțională: Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair și Ryan Phillippe. La acea vreme, adolescenții de pretutindeni au avut parte de unul din cele mai senzuale filme la care să se uite. „Cruel Intentions” a ajuns să fie un adevărat simbol în pop-culture.

Care sunt filmele cu adevărat bune din 1999: „Notting Hill”

Filmul a avut un succes imens la box-office, strângând 364 de milioane de dolari cu un buget de producție de numai 42 de milioane de dolari. Cu Julia Roberts și Hugh Grant în rolurile principale, e de înțeles de ce „Notting Hill” a ajuns unul din cele mai îndrăgite filme romantice din toate timpurile.

Ce filme de acum 20 de ani merită văzute: „American Beauty”

Drama „American Beauty” a fost regizat de Sam Mendes și a atras trei premii Oscar: Best Picture, Best Director și Best Actor (Kevin Spacey). A avut un buget de numai 15 milioane de dolari și a atras câștiguri de 356 de milioane de dolari.