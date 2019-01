De ce să nu te mai uiți pe Rottentomatoes când decizi ce film să vezi

Atunci când decizi la ce film să te uiți probabil arunci un ochi și pe ce zic criticii și pe site-uri ca rottentomatoes.com. Poate ar fi bine să eviți acest site pe viitor și-ți explic de ce.

Să zicem că trebuie să alegi între două filme diferite. Cinci dintre prietenii tăi spun că filmul A nu este extraordinar, dar că este peste medie. Dintre tot cei cinci prieteni, patru îți spun că filmul B este impresionant, dar al cincilea este de părere că este sub medie și nu-l recomandă.

La care film mergi? La unul care are 80% să fie un film grozav sau la unul la care sunt șase 100% să fie un film decent? Eu aș merge la filmul care are șanse să fie grozav. Totuși, rottentomatoes te-ar îndrepta către pelicula A. Asta din cauza sistemului deficitar de clasificare al peliculelor.

Scorul unui film pe rottentomatoes este calculat în funcție de câte recenzii pozitive primește. De exemplu, în acest moment, Aquaman are 312 recenzii dintre care 202 sunt considerate pozitive, așadar filmul primește o notă pozitivă de 65%. Totuși, în realizarea acestui scor nu sunt luate în considerare recenziile cu adevărat pozitive și cele care spun că filmul este acceptabil.

Buba cu acestă metodologie este că nu este luat în calcul complexitatea recenziilor. Rottentomatoes transformă totul în date binare de 1 sau 0, pozitiv sau negativ.

Pe de altă parte Metacritic face treaba altfel. În primul rând, cei de la Metacritic iau recenziile criticilor și le acordă un punctaj de la 0 la 100 (în funcție de impresia pe care le-o lasă recenzia). Critici care nu sunt de acord cu nota pe care o primesc pot cere să fie schimbată (asta se poate face și pe Rottentomatoes).

În al doilea rând, pe Metacritic sunt luați în considerare mai puțini critici decât Rottentomatoes. Aquaman are 49 de recenzii pe Metacritic (nota 55/100) și 312 pe Rottentomatoes (65%). În al treilea rând, Metacritic acordă mai multă greutate unor critici respectați precum cei de la New York Times.

Să mai luam un exemplu. A Star is Born are nota 90% pe Rottentomatoes și 88/100 pe Metacritic. Crazy Rich Asians are un scor de 91% pe Rottentomatoes și 74/100 pe Metacritic. Dacă iei în considerare doar prima notă atunci ai spune că sunt filme la fel de bune, dar, atât pentru mine, cât și pentru Metacritic, A Star is Born este mult mai bun decât Crazy Rich Asians.

Data viitoare când alegi un film mai bine te uiți pe Metacritic decât pe Rottentomatoes, dar asta nu o să garanteze că o să-ți și placă filmul pe care o să-l vezi.