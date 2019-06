Filmul după jocul Uncharted, cu Tom Holland, are o dată de lansare

Cei de la Hollywood vor să facă un film după celebrul joc Uncharted de ani de zile, dar tot nu reușesc. Ei bine, pelicula a primit o dată de lansare.

Filmul Uncharted, ce ar trebui să aibă la bază jocurile video din seria Uncharted, se află în producție de mai mult de jumătate de deceniu. S-au schimbat scenariști, actori și regizori. În aceste condiții, Sony nu a anunțat niciodată o dată de lansare pentru un film bazat pe seria de jocuri.

De data aceasta, Sony este încrezătoare că a fost găsită formula de succes și a stabilit ca filmul să fie lansat pe 18 decembrie 2020.

În rolul lui Nathan Drake intră tânărul Tom Holland, pe care-l cunoști din cea mai recentă serie Spider-Man. Da, este cel puțin ciudată decizia ca Tom să-l joace pe Nathan deoarece personajul din joc este un bărbat matur și mai masiv decât actorul care a interpretat rolul de adolescent în filmul Spider-Man.

Totuși, decizia ar fi justificată prin faptul că acțiunea filmului s-ar concentra asupra unui Nathan Drake tânăr. Este posibil ca Sony să se bazeze pe faptul că Tom Holland are carismă, este cunoscut pentru rolul lui Spider-Man, iar dacă filmul are succes poate să construiască o întreagă trilogie.

Cum ar putea arăta filmul Uncharted

Regia Uncharted va fi asigurată de Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), preluând ștafeta de la Shawn Levy (Stranger Things, Night at the Museum).

Cea mai recentă variantă a scenariului a fost scrisă de Jonathan Rosenberg și Mark Walker. Nu avem detalii în legătură cu povestea, cum va fi sau dacă va fi direct legată de ceea ce am văzut în jocuri.

Cei de la Variety relatează cum că filmul Uncharted va spune povestea tânărului Drake care-l întâlnește pe Victor Sullivan, sau Sully cum este cunoscut în joc, pentru prima dată. Acest moment nu a fost povestit niciodată în jocurile video.

Uncharted este programat să fie lansat pe 18 decembrie 2020 și se va înfrunta, astfel, direct cu remake-ul lui Steven Spielberg al lui West Side Story.

Un alt film bazat pe The Last of US, celălalt mare joc al studioului Naughty Dog, ar fi în producție.