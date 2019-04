În miezul verii, Castelul Bánffy își va deschide porțile pentru oamenii care vor vrea ca, timp de câteva zile, să uite de orice griji și să se bucure de muzică la festivalul Electric Castle.

Electric Castle se va desfășura între 17 și 21 iulie la Castelul Bánffy, din Bonțida, Cluj-Napoca. Pe scenă vor urca nume mari ale muzicii internaționale, precum Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon şi Limp Bizkit. Pe lângă ei, vor cânta și mulți artiști români, printre care Loredana, Alternosfera, CTC, Şuie Paparude, Subcarpaţi, Grimus, Moonlight Breakfast, The Mono Jacks, Zmei3, Valeria Stoica, Zimbru, For The Wicked, Satellites, Karpov not Kasparov şi Maru.

Organizatorii festivalului au participat în ultimul an la cele mai importante prezentări internaționale – International Festival Forum, Eurosonic, Reeperbahn, Budapest Showcase şi The Great Escape – unde au ales artiști promițători pentru Electric Castle. Printre artiști se numără trupele Delaporte (un duo electronic italiano-spaniol), Glass Museum (aceștia cântă muzică jazz-electro) și Gato Preto (care mixează muzica africană şi cea sud americană).

În ce ordine vor cânta artiștii români la Electric Castle

Trupa Alternosfera va sărbători 20 de ani de activitate la Electric Castle, după cum arată News.ro. Moldovenii vor concerta pe 18 iulie, când vor prezenta şi un nou album, „Arhitectul din Babel” (al șaselea din cariera lor).

Pe 20 iulie, Loredana va păși pe scenă cu un show care se anunță a fi de-a dreptul incendiar. Tot pe 20 iulie vor cânta și Subcarpaţi pe scenă, în varianta: Hanu’ Hanu’, Bragă, Motanu’, Mara şi Surorile Osoianu.

Pe 21 vor urca pe scenă Şuie Paparude, cu materiale de pe cel mai nou album, precum și Grimus şi Moonlight Breakfast.

Electric Castle vrea să te facă să te întrebi „De ce nu am știut de trupa asta până acum?”

Artiștii descoperiți la festivalurile internaționale vor cânta pe scena Courtyard. Scopul acestei scene este de a-i ajuta pe participanții la festival să descopere nume noi, despre care să poată spună, pe viitor, că i-au ascultat înainte de a avea succes. Spre exemplu, fanii stilului ska și nu numai îi vor putea descoperi pe Pannonia Allstars Ska Orchestra, o trupă care combină acest stil cu jazz-ul și influențele reggae.

Cei de la Electric Castle urmează să anunțe și concursul Own The Stage, prin care trupe sau DJ-i pot concura în speranța că vor reuși, în cele din urmă, să cânte la festival.

Dacă vrei să îți iei biletele la preț promoțional, ai timp până pe 18 aprilie, când prețurile pentru diferite pass-uri sunt reduse cu câte 100 de lei. Le găsești AICI.