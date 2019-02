Mars One trebuia să fie proiectul care va trimite oameni să locuiască pe Marte pentru restul vieții, fără a se mai întoarce vreodată pe Pământ. Deși proiectul a părut întotdeauna irealizabil, acum suntem mai conștienți ca niciodată de eșecul său.

Mars One, misiunea ambițioasă care urmărea să colonizeze pentru prima dată planeta Marte, s-a terminat cu falimentul Mars One Ventures. Compania care urma să finanțeze proiectul a fost dizolvată în ianuarie 2019. Totuși, nimeni nu pare să fie prea surprins, având în vedere criticile cu care compania s-a confruntat încă de la început.

Lichidarea companiei a fost descoperită de un utilizator Reddit, care a observat o înștiințare legată de falimentul Mars One Ventures pe site-ul Tribunalului din Basel din Elveția.

Mars One are în componența sa două organizații: Mars One Foundation, o organizație non-profit responsabilă cu găsirea de soluții pentru a îndeplini scopul misiunii, și Mars One Ventures, ramura comercială. Ben Lansdorp, fondatorul proiectului, a confirmat falimentul celei de-a doua. A subliniat că doar aceasta a fost afectată. Potrivit lui, organizația non-profit continuă să caute finanțare pentru îndeplinirea misiunii.

Mars One și-a anunțat în 2012 planul de a coloniza Marte prin trimiterea de voluntari într-o călătorie doar dus. Aceștia urmau să nu se mai întoarcă vreodată. Proiectul urma să se finanțeze dintr-o emisiune de tip reality show care ar fi urmărit candidații în timp ce se pregăteau pentru misiune.

Proiectul Mars One a fost privit cu neîncredere încă de la început

De-a lungul timpului, afirmațiile și acțiunile companiei au fost sub examinare amănunțită. Mulți experți au sugerat de la început că proiectul Mars One ar fi fost o înșelătorie, iar compania nu ar avea vreun plan concret prin care să trimită oamenii pe Marte.

Un aspect legat de misiune care s-a aflat încă de la început sub semnul întrebării a fost finanțarea.

Mars One nu s-a ocupat de fabricarea echipamentului care ar fi făcut posibilă călătoria pe Marte și urma să achiziționeze piesele necesare. Banii ar fi venit așadar din emisiunea TV pe care ar fi produs-o.

Experții susțineau însă că o misiune pe Marte ar costa miliarde de dolari, iar compania nu ar fi putut face rost de o asemenea sumă. De asemenea, un studiu de fezaibilitate realizat de doi absolvenți de la MIT a arătat că planul ar fi necesitat mult mai mulți bani, dar și mai multe piese de schimb decât compania susținea că are nevoie.

De asemenea, imposibilitatea realizării misiunii putea fi prevăzută și din amânările pe care compania le anunța constant. Mars One urma să trimită în 2018 misiuni robotice pentru a pregăti terenul pentru aterizarea oamenilor, dar au fost apoi amânate pentru jumătatea anilor 2020.

Primii oameni urmau să ajungă pe Marte în 2032, după o călătorie care ar fi durat șapte luni.

Nici Andreea, românca din proiect, nu va mai ajunge pe Marte

După ce a primit aplicații de la oameni din toată lumea, Mars One a selectat 100 de candidați eligibili care urmau să fie supuși mai multor teste pentru a selecta doar 24 de candidați care urmau să fie transportați în spațiu.

Printre cei 100 de candidați se număra și Andreea Lavinia Rădulescu, o româncă stabilită în Canada dispusă să își petreacă restul vieții pe Marte.

Într-un interviu pentru Radio Iași, Andreea a explicat motivația din spatele deciziei sale. „Aș vrea să plec pe Marte pentru că vreau să iau parte la istoria și viitorul omenirii. Mi-ar plăcea tare mult să fac parte din echipa care va construi fundația unei noi civilizații pe o planetă nouă. În opinia mea, asta este doar o chestiune de timp până când omenirea va trebui să-și găsească un nou habitat, pe o nouă planetă, iar această misiune reprezintă o oportunitate perfectă, cred eu”, a declarat ea.