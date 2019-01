Cazul bizar al femeii care nu poate auzi vocile bărbaților

Există tot felul de boli dubioase în lume, iar cea a unei femei care s-a trezit că nu mai poate să audă voci de bărbați se numără printre ele.

O femeie din China, cunoscută doar după numele de familie Chen, a mers la spital când s-a trezit într-o dimineață incapabilă să îi audă vocea iubitului său, după cum arată Newsweek. Chen a spus că, în noaptea precedentă, auzise un țiuit puternic în urechi (din pricina unei boli numite tinitus), urmat de vomitat.

La spital, a fost tratată de doctorița Lin Xiaoqing. În timpul consultului, aceasta nu putea auzi vocea unui pacient bărbat din apropiere. Xiaoqing a diagnosticat-o pe femeie cu pierderea în pantă inversă a auzului (reverse-slope hearing loss – RSHL), un tip rar de pierdere a auzului.

RSHL se numește astfel de la forma pe care o produce în vizualizările testelor de auz – o pantă care reprezintă imaginea în oglindă a înclinării produse de pierderea de auz de la sunetele de frecvență înaltă, conform clinicii Audiology HEARS, P.C., din Cumming, Georgia. În jur de 3.000 de oameni din Statele Unite ale Americii și Canada suferă de această boală.

Cazurile în care RSHL apare dintr-o dată sunt cauzate de probleme cu vasele de sânge sau traume. De asemenea, bolile autoimune care afectează urechea interioară pot și ele să cauzeze RSHL. Mai mult, aceste boli autoimune pot cauza amețeală și stări de greață – la fel ca în cazul lui Chen.

Deși poate părea amuzant să îți imaginezi o lume în care nu auzi vocile bărbaților, cu problemele de auz nu poți glumi. Partea bună este că, dacă sunt detectate la timp – până în 48 de ore, conform doctoriței Michelle Kraskin de la Weill Cornell Medical Center at New York-Presbyterian Hospital in New York City – pot fi tratate cu succes. Tratamentul implică doze mari de steroizi, dar sunt cazuri când bolile de auz trec și fără tratament.

Pentru Chen, factorul care a dus la RSHL a fost stresul de a lucra până târziu și de a nu se culca la timp. Doctorița Xiaoqing i-a spus că, dacă se va odihni, auzul ei va reveni la normal.