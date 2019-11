Fără să știi, Facebook ți-a activat camera la telefon: cât de gravă este problema

O nouă vulnerablitate foarte gravă legată de modul în care funcționează aplicația Facebook a făcut înconjurul internetului.

Scandalul a început în primele zile ale acestei luni, când mai mulți utilizatori de Facebook au început să se plângă de un comportament ciudat al programului. Nu este foarte clar dacă problema depistată este mai veche, dar fenomenului imortalizat și postat pe Twitter este departe de a fi un subiect de mândrie pentru Facebook.

După cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos, problema este ușor replicabilă, deși se pare că oficialii companiei conduse de Mark Zuckerberg promit să o remedieze în viitorul apropiat. Răspunsul gigantului a venit după ce mai mulți utilizatori ai aplicației de mobil au observat că atunci când se uitau la filme sau fotografii, camera lor de la mobil era activată în fundal, în interiorul Facebook.

Din câte se pare, programatorii Facebook au remediat vulnerabilitatea, dar s-ar putea să existe în continuare, deoarece versiunea actualizată a aplicației a fost trimisă către aprobare la Apple și s-ar putea să dureze câteva zile până va ajunge online.

Nu este foarte clar dacă Facebook înregistra ceva cu camera în timp ce te uitai tu la poze sau filme și probabil că nu vom afla niciodată, dar comportamentul programului este departe de a fi rezonabil, mai ales când ne referim la un serviciu cu miliarde de utilizatori. ”Nu am văzut nicio dovadă de fotografii sau clipuri video fiind urcate pe internet, din cauza acestui bug.”, a explicat un purtător de cuvânt Apple alegându-și cuvintele cu grijă.

Fenomenul a devenit evident în momentul în care te uitai la ceva în modul ecran complet (Full Screen) și reveneai în fereastra normală. Pentru un moment, interfața Facebook se muta un pic la dreapta și vedea în partea stângă faptul că aveai camera pornită la telefon. Redactorii CNET au confirmat fenomenul.

Today, while watching a video on @facebook, I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying… pic.twitter.com/7lVHHGedGf

— Neo QA (@neo_qa) November 2, 2019