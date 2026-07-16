Cum ascunzi conversațiile pe WhatsApp fără să le ștergi. Funcția pe care mulți utilizatori nu o folosesc
WhatsApp a devenit aplicația în care păstrăm o mare parte din conversațiile de zi cu zi, de la discuții cu familia și prietenii până la mesaje de serviciu. Tocmai de aceea, nu este deloc surprinzător că, uneori, vrei să ascunzi anumite conversații fără să le ștergi sau să pierzi istoricul acestora.
Puțini utilizatori știu că aplicația oferă mai multe opțiuni pentru a ține anumite chat-uri departe de privirile curioase. Nu este nevoie să ștergi mesajele și nici să blochezi persoana respectivă. Cu ajutorul unor funcții integrate în WhatsApp, conversațiile pot rămâne salvate, dar mult mai greu de observat.
Cum arhivezi o conversație în WhatsApp
Cea mai simplă metodă este folosirea funcției Arhivare. Aceasta mută conversația din lista principală, fără să șteargă mesajele, fotografiile sau fișierele primite.
Pentru a arhiva un chat pe Android, ține apăsat pe conversație și apasă pictograma de arhivare din partea superioară a ecranului. Pe iPhone, glisează conversația spre stânga și selectează opțiunea Arhivează.
După această operațiune, conversația nu va mai apărea în lista principală și va fi mutată în secțiunea Arhivate. Dacă ai activată opțiunea de a păstra chat-urile arhivate, acestea vor rămâne ascunse chiar și atunci când primești mesaje noi de la contactul respectiv.
Funcția care oferă un nivel suplimentar de confidențialitate
WhatsApp a introdus și funcția Blocare conversație (Chat Lock), destinată celor care doresc un nivel mai ridicat de protecție.
Cu această opțiune, conversațiile alese sunt mutate într-un dosar separat, care poate fi accesat doar folosind amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al telefonului.
Pentru activare, deschide conversația dorită, apasă pe numele contactului și caută opțiunea Blocare conversație. Confirmă alegerea folosind metoda de autentificare a dispozitivului.
În plus, notificările pentru aceste conversații sunt mai discrete. În loc să afișeze conținutul mesajului și numele expeditorului, WhatsApp poate ascunde aceste informații, oferind un plus de intimitate.
Ce variantă este mai potrivită
Dacă vrei doar să faci puțină ordine în lista de conversații sau să ascunzi temporar anumite chat-uri, arhivarea este suficientă și se activează în doar câteva secunde.
În schimb, dacă telefonul este folosit și de alte persoane sau îl lași frecvent nesupravegheat, funcția Chat Lock oferă o protecție suplimentară. Chiar dacă cineva îți deblochează telefonul, conversațiile protejate nu pot fi deschise fără autentificarea biometrică sau codul dispozitivului.
Este important de reținut că niciuna dintre aceste funcții nu șterge mesajele și nu îi notifică pe ceilalți utilizatori că ai arhivat sau ai blocat conversația. Toate discuțiile, fotografiile și fișierele rămân disponibile și pot fi accesate oricând de proprietarul contului.