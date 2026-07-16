Cum ascunzi conversațiile pe WhatsApp fără să le ștergi. Funcția pe care mulți utilizatori nu o folosesc

Cum arhivezi o conversație în WhatsApp

Cea mai simplă metodă este folosirea funcției Arhivare. Aceasta mută conversația din lista principală, fără să șteargă mesajele, fotografiile sau fișierele primite.

Pentru a arhiva un chat pe Android, ține apăsat pe conversație și apasă pictograma de arhivare din partea superioară a ecranului. Pe iPhone, glisează conversația spre stânga și selectează opțiunea Arhivează.

După această operațiune, conversația nu va mai apărea în lista principală și va fi mutată în secțiunea Arhivate. Dacă ai activată opțiunea de a păstra chat-urile arhivate, acestea vor rămâne ascunse chiar și atunci când primești mesaje noi de la contactul respectiv.

Funcția care oferă un nivel suplimentar de confidențialitate

WhatsApp a introdus și funcția Blocare conversație (Chat Lock), destinată celor care doresc un nivel mai ridicat de protecție.

Cu această opțiune, conversațiile alese sunt mutate într-un dosar separat, care poate fi accesat doar folosind amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al telefonului.

Pentru activare, deschide conversația dorită, apasă pe numele contactului și caută opțiunea Blocare conversație. Confirmă alegerea folosind metoda de autentificare a dispozitivului.

În plus, notificările pentru aceste conversații sunt mai discrete. În loc să afișeze conținutul mesajului și numele expeditorului, WhatsApp poate ascunde aceste informații, oferind un plus de intimitate.