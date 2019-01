Cele mai bune extensii de Chrome care-ți vor face viața mai ușoară

Google Chrome este un browser bun și cel mai popular de pe piață, însă acesta poate fi îmbunătățit considerabil cu extensii, care mai de care mai utile.

Am pregătit pentru tine o listă cu mai multe extensii care-ți vor ușura viața și munca pe internet. Aceste extensii Chrome îți vor permite să faci mai multe lucruri, de la screenshot-uri, la păstrarea parolelor in siguranță și așa mai departe.

Extensiile sunt așezate într-o ordine aleatorie și utilitatea acesteia va fi determinată de ceea ce ai tu nevoie în viața de zi cu zi.

OneTab este o extensie foarte utilă dacă obișnuiești să ai zeci de taburi deschise. Printr-o singură apăsare de buton, extensia îți păstrează toate taburile într-un singur tab dedicat pentru ca apoi să le deschizi mai târziu. Eu îl folosesc des deoarece lucrez la mai multe proiecte în același timp și am multe taburi diferite deschise.

Signal Private Messenger este util dacă ai nevoie să vorbești cu prietenii, colegii de birou fără să-ți faci griji că cineva ar putea afla discuțiile tale. Serviciul promite criptarea mesajelor.

Hunter.io este bun dacă ai nevoie de adrese de email. Serviciul îți găsește emailurile de pe un anumit domeniu. De exemplu, pe playtech.ro o să găsești adresa redacție, dar și mailurile echipei redacționale.

TabCloud este bun pentru că îți salvează sesiunea de browsing pentru tine ca apoi să o restabilești pe un alt computer. Nu mai trebuie să-ți trimiți linkuri sau sa le salvezi în documente.

RescueTime îți permite să monitorizezi timpul petrecut în browser și astfel să vezi cât ai stat pe Facebook sau pe Playtech.ro. Astfel, poți să vezi exact ce faci toată ziua.

The Great Suspender e o altă extensie care să te ajute în administrarea taburilor deschise. Dacă ai un computer ce nu este foarte performant atunci acestă extensie e bună pentru că astfel Chrome nu mai consumă atât de multă memorie.

Blur este util dacă faci foarte multe plăți online deoarece, pe lângă faptul că-ți păstrează parolele în siguranță, îți protejează și plățile online.

Momentum îmi place pentru că îți înlocuiește dashboard-ul cu o listă de lucruri de făcut, îmi dă informații despre vreme și primesc și o imagine plăcută.

uBlock Origin este un adblocker foarte eficient. Te scapă de reclame, împiedică să fii urmărit de serviciile de publicitate și paginile de internet se încarcă mai repede.

I’m a Gentleman este util dacă lucrezi cu multe imagini și ai nevoie să le descarci ușor. ALT+click pe imagine îți descarcă imaginea.

Screencastify este un software de captură de ecran pentru Chrome. Poți înregistra activitatea pe ecran în interiorul unui tab, inclusiv audio.

Unshorten.link este bun pentru că îți aduce un plus de securitate. Malware se pot ascunde în spatele linkurilor scurte, iar acest serviciu analizează linkurile și îți spune dacă e ok sau nu.

Noisli este o extensie pe care ți-o recomand dacă lucrezi într-un mediu gălăgios și ai nevoie să blochezi zgomotele de afară, dar nu vrei să pui muzică. Generează sunete de fundal precum ploaie, vânt sau păsărele.

LastPass este un manager de parole care te scapă de bătaia de cap de a ține minte parolele. Practic, pui o parola puternică la LastPass apoi managerul ține minte toate parolele.

Cite this For Me: Web Citer este o extensie care-ți face citările pentru tine. Dacă ești student atunci ar trebui să-ți instalezi acestă extensie pentru că te va ajuta mult.

Awesome Screenshsot te ajută să faci capturi de ecran unde poți adăuga comentari, poți încețoșa informații sensibile și așa mai departe. Duce banalul screenshot la nivelul următor.

Sunt sigur că ai găsit măcar câteva extensii Chrome care-ți vor fi utile în 2019.