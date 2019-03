Un meteorit cât 10 bombe nucleare a explodat deasupra Pământului

Un meteorit puternic cât 10 bombe nucleare de la Hiroshima a explodat deasupra Pământului în 18 decembrie 2018, fără ca cineva să observe.

Explozia a fost echivalentul a 123 de kilotone de trinitrotoluen (TNT) și a reprezentat a treia cea mai puternică explozie de meteorit din ultimii 100 de ani, după explozia din 2013 de la Chelyabinsk, de 440 de kilotone, și cea din 1908, de la Tunguska, de 3 megatone (e o coincidență bizară că toate trei exploziile au avut loc deasupra Rusiei). Așadar, cum de am ratat-o? Pur și simplu nimeni nu a fost prin preajmă să o observe.

Meteoritul a explodat deasupra Mării Bering, suficient de departe de țărmul cel mai apropiat, Peninsula Kamchatka din Rusia. Explozia a fost detectată de cel puțin 16 stații de monitorizare cu infrasunete din lume. „Când vezi undele de infrasunete, știi imediat că a avut loc un impact sau o eliberare mare de energie„, a explicat astronomul Alan Fitzsimmons, de la Queen’s University Belfast.

Oamenii de știință de la NASA au primit informații cu privire la explozie de la sateliții militari din SUA, care detectaseră luminile exploziei (atât cele vizibile, cât și cele infrarroșii). Mai mult, coada de fum lăsată în urmă a fost captată pe camerele sateliților de vreme ale japonezilor.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan’s #Himawari satellite.

The meteor is really clear here – bright orange fireball against the blue + white background!

Background: https://t.co/r403SQxicZ

March 18, 2019